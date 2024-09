Wdmuchiwana wełna URSA Pure Floc

Wełna wdmuchiwana URSA Pure Floc to innowacyjny materiał do izolacji termicznej i akustycznej budynków. Ocieplając budynki przy pomocy wełny URSA Pure Floc znacząco obniżysz swoje rachunki za ogrzewanie. Tę wełnę możesz stosować zarówno do nowo budowanych domów i budynków, jak i do tych już istniejących.

URSA Pure Floc sprawi, ze wszystkie ocieplane przegrody, podłogi i stropy zyskają bardzo dobrą termoizolacyjność, czyli współczynnik przenikania ciepła U. Ten współczynnik oblicza się za pomocą parametru lambda (symbol λ). Im mniejsza wartość lambda, tym lepiej izoluje dany materiał (zimą mniej ciepła „ucieka” na zewnątrz, latem wolniej ociepla się powietrze w budynku). Wełna wdmuchiwana URSA Pure Floc ma przewodność ciepła lambda (0,034 / 0,036 [W/m*K]).

9 zalet wełny wdmuchiwanej URSA Pure Floc

1. Czysta robota

Nie musisz domontować stropów czy ścian, by uszczelnić dom. Wystarczą np. niewielkie otwory instalacyjne w stropie, przez które wełna jest wdmuchiwana. Otwory możesz potem łatwo zamaskować. Grubość warstwy wełny dostosowujesz do potrzeb lub możliwości twojego domu.

2. Szybkość działania

Termoizolacja może być wykonana nawet w jeden dzień. Wełna wdmuchiwana URSA Pure Floc to jednoskładnikowy materiał, który daje doskonały efekt termiczny zaraz po zainstalowaniu. Nie wymaga okresu stabilizacji, a dom gotowy jest do użytkowania natychmiast. Nie musisz wyprowadzać się z domu na czas prac związanych z termoizolacją domu.

3. Elastyczność produktu

Praca może być w każdej chwili przerwana, a powrócić do niej można innego dnia. Jeśli warstwa izolacyjna okaże się zbyt cienka, możesz też w każdej chwili ją pogrubić. Wełna można być instalowana praktycznie w każdych warunkach temperaturowych, więc nie ogranicza cię pora roku.

4. Lekki materiał

Dzięki niskiej masie - 20-30 kg/m3 – izolacja nie obciąża konstrukcji i nie wprowadza dodatkowych naprężeń.

5. Uniwersalność

Wełna wdmuchiwana URSA Pure Floc idealnie ociepli dach skośny, poddasze, sufit podwieszany, poddasze nieużytkowe, ściankę działową, budynki szkieletowe i modułowe, a także ściany zewnętrzne.

i Autor: materiały prasowe

6. Dokładna izolacja

Wełna idealnie dopasuje się do wypełnianej przestrzeni – skosów, zagięć i innych zakamarków, co zapobiegnie m.in. powstawaniu mostków termicznych.

7. Izolacja akustyczna

Użycie tej wełny jako izolacji pozwoli zdecydowanie obniżyć natężenie hałasu docierającego z zewnątrz.

8. Bezpieczeństwo

Możesz spać spokojnie w swoim ocieplonym domu - wełna wdmuchiwana URSA Pure Floc jest niepalna i bezpieczna (euroklasa A1). Nie przyczynia się do rozwoju pożaru. Materiał nie wiąże się chemicznie i mechanicznie z innymi elementami lub materiałami oraz nie wymaga zabezpieczania pomieszczeń i elementów przed rozpoczęciem wdmuchiwania.

9. Troska o planetę

Proces izolacji wełną wdmuchiwana URSA Pure Floc nie powoduje produkcji odpadów – materiał może być ponownie wykorzystany, a do ocieplenia domu niewiele go potrzeba. Sama termoizolacja domu zmniejsza ilość spalanego opału czy wykorzystanej energii elektrycznej czym przyczynia się do ochrony naturalnego środowiska.

Skorzystaj z kalkulatorów i dobierz izolację

Na stronie bialaizolacja.pl znajdziesz kalkulatory, dzięki którym dobierzesz izolację. Jakie parametry musisz znać?

Podając oczekiwaną grubość izolacji możesz obliczyć:

izolacyjność termiczną, czyli wartość oporu termicznego R,

przybliżony współczynnik przenikania ciepła U dla całej przegrody budowlanej,

sprawdzisz, czy spełnione są minimalne wymagania termiczne zawarte w Rozporządzeniu o Warunkach Technicznych dotyczące minimalnej izolacyjności przegród budowlanych (WT).

Możesz skorzystać z wersji Premium, dzięki temu dowiesz się także, jakie jest zapotrzebowanie na wełnę wdmuchiwaną URSA Pure Floc i koszt materiału w twoim indywidualnym przypadku.

Jeśli masz kłopot z tego typu obliczeniami, możesz poprosić o pomoc w formie bezpłatnej konsultacji. Kontakt znajdziesz na stronie: bialaizolacja.pl