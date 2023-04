Weź udział w konkursie Akademii Korzyści PPK

Akademia Korzyści PPK to akcja edukacyjna połączona z możliwością wygrania nagród pieniężnych. Zadaniem uczestnika konkursu jest rozwiązanie quizu wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie otrzymasz losy, które biorą udział w sześciu losowaniach nagrody głównej – każdorazowo jest to 100 tys. złotych. A to nie jedyne nagrody w Akademii.

Czym jest Akademia Korzyści PPK

Akademia Korzyści PPK pełni przede wszystkim rolę edukacyjną. Dzięki niej zapoznasz się z zasadami oszczędzania w PPK oraz korzyściami, jakie płyną z gromadzenia środków wspólnie z pracodawcą i państwem. Średnio do każdej złotówki, którą wpłacisz, drugą dołoży ci pracodawca i państwo.

PPK to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Przystępując do PPK budujesz swoje oszczędności na przyszłość, ale w razie potrzeby możesz z nich skorzystać w każdej chwili.

Kto może wziąć udział konkursie

Uczestnikiem Akademii Korzyści PPK może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz jest lub będzie uczestnikiem PPK najpóźniej w chwili pierwszego losowania nagród. Pierwsze losowanie już niebawem – 12 kwietnia 2023 r. Jeśli spełniasz warunki udziału, nie zwlekaj! Jeśli zarejestrujesz się do Akademii do 11 kwietnia, to weźmiesz udział we wszystkich 6 losowaniach nagrody głównej. Później też będziesz mógł się zarejestrować, ale weźmiesz udział w mniejszej liczbie losowań. Nie warto więc odkładać decyzji o uczestnictwie w loterii, bo zmniejsza to szanse na wygraną.

Do loterii możesz się zarejestrować na stronie http://konkurs.mojeppk.pl/

Za samą rejestrację otrzymasz już pierwszy los. Przystępując do kolejnych zadań (quizów, pytań niespodzianek, ankiet), zbierasz kolejne losy.

Nagrody czekają

W trakcie trwania Akademii odbędzie się 6 losowań nagrody głównej. Każdorazowo jest do wygrania 100 tys. zł. Dodatkowo przewidziano 24 nagrody w wysokości 10 tys. zł, 96 nagród po 1 tys. zł oraz 640 nagród niespodzianek po 100 zł, które można wygrać, rozwiązując quizy. Łączna pula nagród to ponad 1 mln złotych. Jeśli nie zdobędziesz żadnej nagrody w losowaniu, automatycznie bierzesz udział w kolejnych losowaniach. Swoją pulę punktów wciąż możesz zwiększać, wykonując kolejne zadania. Dzięki temu twoje szanse na zwycięstwo stale rosną.