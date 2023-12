Wielki finał Loterii Jubileuszowej LINK4 - drugi samochód trafił już do nowej właścicielki

Kluczyki do samochodu przekazał zwyciężczyni loterii Mirosław Gilarski, członek zarządu LINK4.– Jubileuszowy rok 20-lecia LINK4 kończymy w wyjątkowy sposób: wręczeniem finałowej nagrody w naszej loterii. Cieszę się, że możemy przekazać pani Janinie taki prezent tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że wszystkie wygrane w naszej loterii ucieszyły zwycięzców i przyniosły im wiele pozytywnych emocji. Nowej właścicielce Toyoty życzę radości z jazdy i bezpiecznej podróży – mówi Mirosław Gilarski, członek zarządu LINK4.

Jak się okazało, pani Janina jest doświadczonym kierowcą. Egzamin na prawo jazdy zdawała w Paryżu, tam też nauczyła się trudnej sztuki parkowania w wąskich uliczkach, praktycznie zderzak w zderzak. Przyznała, że samochód to pierwsza tak duża wygrana w jej życiu. Na początku było lekkie niedowierzanie, a radość ze zwycięstwa przyszła dopiero podczas rozmów z najbliższymi. – Zadzwoniłam do moich najbliższych przyjaciółek i to dopiero był wybuch radości! Ten model samochodu to dla mnie dużo nowych doświadczeń. Przede wszystkim jest to hybryda, dla mnie nowa rzecz. Nowością też będzie automatyczna skrzynia biegów, jestem ciekawa, czy to, co o niej słyszałam, potwierdzi się w praktyce – mówi pani Janina. Dodaje, że z LINK4 łączy ją długa historia - Zaczęłam ubezpieczać się już na samym początku, kiedy firma rozpoczęła działalność. Później była przerwa i znów wróciłam do LINK4 kilka lat temu. Doceniam elastyczną ofertę i dobre podejście do klienta. – przyznaje pani Janina.

W loterii z okazji 20-lecia LINK4 mógł wziąć udział każdy klient indywidualny, który między 1 czerwca a 31 sierpnia 2023 roku kupił lub przedłużył polisę OC lub OC/AC. Wystarczyło, że ją opłacił i zarejestrował się na stronie internetowej. Pierwsze auto trafiło do rąk nowego właściciela w październiku. Łącznie wśród uczestników Loterii Jubileuszowej LINK4 rozlosowano dwa samochody osobowe Toyota Yaris Cross Hybrid z voucherami na ubezpieczenie i 260 kart paliwowych ORLEN o wartości 400 zł.

LINK4 jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Spółka rozpoczęła działalność w styczniu 2003 i szybko awansowała do grona liderów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Oferuje także ubezpieczenia domu, OC w życiu prywatnym, turystyczne oraz produkty z linii LINK4 Mama i Tata. LINK4 jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień – między innymi tytułu Marka Godna Zaufania 2023.