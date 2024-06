Wracają przebojowe hity LINK4! „I love Rock ’n’ Roll” reklamuje holowanie z OC ubezpieczyciela [ZOBACZ WIDEO]

„Tu zasady są proste. Najpierw dbasz o siebie, żebyś potem mógł zadbać o innych, jak w OC z LINK4” – przekonuje ubezpieczyciel. Tym razem, oprócz nowej wersji światowego przeboju „I love Rock'n'Roll” Joan Jett & the Blackhearts w wykonaniu utalentowanych polskich wokalistek, na ekranie można zobaczyć emocjonujące sceny ratownictwa górskiego i pożarniczego.

Nowe spoty reklamowe LINK4 mają dwie odsłony. Najpierw widzowie są świadkami dynamicznych akcji z udziałem prawdziwych ratowników, a potem na ekran wkraczają przebojowe wokalistki. Przekonują, że holowanie do 100 km w całym kraju, jakie zapewnia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony do OC w LINK4 to prawdziwy hit na rynku.

- W LINK4 szczególnie cenimy sobie zaufanie klientów, którzy wiedzą, że mogą u nas liczyć na wsparcie w trudnych sytuacjach, gdy tego potrzebują. Holowanie w razie wypadku to jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa, jaki chcemy zapewnić posiadaczom Pakietu OC w LINK4. Proste zasady i pewność, że jesteśmy partnerem, któremu można zaufać, gdy dzieje się coś niedobrego, to podstawa naszego działania i o tym jest nasza najnowsza kampania – mówi Mikołaj Ciaś, członek zarządu LINK4.

- Podstawą skutecznej i mądrej pomocy jest zabezpieczenie siebie. To jest pierwsze zdanie, które pada na każdym szkoleniu ratowniczym - najpierw zadbaj o siebie, jak chcesz pomóc innym. Podobnie myślimy w LINK4, dlatego do ubezpieczenia OC, które w razie zdarzenia daje ochronę osobom poszkodowanym przez kierowcę, proponujemy Program Pomocy w pakiecie, w ramach którego ubezpieczony może dodatkowo liczyć na pomoc Assistance dla siebie – dodaje Joanna Talaśka, dyrektor Departamentu Komunikacji Marketingowej LINK4.

Pakiet OC w LINK4 to połączenie dwóch ubezpieczeń - obowiązkowego OC komunikacyjnego oraz Programu Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony. W ramach Programu Pomocy, oprócz holowania w razie wypadku, ubezpieczony może liczyć na samochód zastępczy do trzech dni w razie wypadku lub kradzieży pojazdu, uruchomienie auta w przypadku rozładowania akumulatora oraz pomoc w wymianie koła, gdy zostanie uszkodzona opona.

Realizacja reklamy odbywała się zarówno w plenerze, jak i w studiu w Warszawie. Ujęcia akcji ratunkowych powstały w Dolinie Bolechowickiej niedaleko Krakowa. Ratownicy występujący w reklamie to członkowie Grupy Ratownictwa Medycznego oraz strażak wspierany przez kolegów z lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Realizację kampanii powierzono agencji kreatywnej Brasil, a za produkcję odpowiadała Flota Filmowa. Spoty powstały we współpracy ze sprawdzonym w poprzednich śpiewających reklamach LINK4 kolektywem reżyserskim Państwo Rodzeństwo.

– Choć zdjęcia w terenie górskim nie należały do łatwych, wszyscy stanęli na wysokości zadania, także nasza psia gwiazda Papillon, który skradł serca uczestników planu. Sceny pożaru były na tyle realistyczne, że zaalarmowały okolicznych mieszkańców, którzy zaniepokojeni dzwonili do właścicieli budynku, by upewnić się, czy wszyscy są cali i zdrowi. Przy okazji więc zapewniamy, że podczas produkcji nie ucierpiał żaden kundelek, a stodoła stoi po dziś dzień - mówi reżyser spotów Kazimierz Zbąski, z duetu Państwo Rodzeństwo.

Nowe reklamy LINK4 można oglądać w telewizji, na VOD, kanale You Tube oraz w mediach społecznościowych. Sprawdź, jak wpadają w ucho!