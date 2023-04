Wyjątkowe lektury dostępne na Targach Książki i Mediów VIVELO 2023 – już w maju

Targi Książki i Mediów VIVELO 2023 niezwykłe wydarzenie, które w jednym miejscu skupia największe wydawnictwa, najbardziej nowoczesne formy przekazu audio i wideo oraz najciekawsze pozycje książkowe. Będąc na Targach, szczególną uwagę warto zwrócić na dwie wyjątkowe książki dla dzieci - „Jak zostać genialnym hultajem” oraz „Jabłonki Swawole”. Dlaczego? Już wyjaśniamy.

i Autor: Materiał prasowy

Kim jest genialny hultaj?

„Jak zostać genialnym Hultajem” to ciekawa pozycja wydawnictwa State of Poland, które promuje szeroko rozumianą polskość w kraju i za granicą. Autorzy książki, Danuta Nierada oraz Tobiasz Piątkowski, zapoznają małego czytelnika z historiami niezwykłych ludzi, Polaków, których przełomowe wynalazki, odkrycia i idee zmieniły świat. Pokazują, że aby osiągnąć sukces, stać się bohaterem konieczna jest praca, determinacja i odrobina hultajstwa. „Jak zostać genialnym hultajem” to pięknie ilustrowana opowieść o naszych utalentowanych, niezłomnych rodakach, ale też osobach, które – w razie napotkania barier - nie boją się zaryzykować i użyć nieszablonowego rozwiązania, sprytu, wszak „Polak potrafi”. Tak rodzą się legendy, a z tej książki płynie mocny przekaz dla dzieci – ty też możesz być najlepszy w swojej dziedzinie, wyrażać sprzeciw wobec rzeczywistości i zmieniać świat na lepsze.

i Autor: Materiał prasowy

Śmiali zdobywcy dzikich jabłoni

„Jabłonki Swawole” to kolejna lektura obowiązkowa! To opracowanie zbiorowe, w którym zawarte są arcyciekawe reportaże o zdobywcach dzikich jabłoni, inspirujące przepisy z jabłkami w roli głównej oraz tajemnicze dawne słowiańskie rytuały. „Jabłonki Swawole” zabierają czytelników w do świata Jabłonek, w którym można wesoło swawolić, tańczyć boso po trawie i wręcz poczuć zapach sadu! Jeśli chcecie dowiedzieć się, kto całuje jabłka w sadzie oraz jak zaprzyjaźnić się z pszczołami – koniecznie przeczytajcie tę książkę! „Jabłonki Swawole” ma niepowtarzalny klimat. To prawdziwa uczta literacka, w której wybrzmiewają głosy Słowian, Polaków, rodzime tradycje i obrzędy.

Targi Książki i Mediów – tu warto być

W ramach Targów na PGE Narodowym będziemy mieli niepowtarzalną okazję, by odwiedzić wyjątkowe strefy #Łączynasksiążka, oznaczone dla ułatwienia hasztagami: #spotkajautora, #mamatatadziecko, #scenagłówna, #szkoła, #lifestyle, #livecooking, #audio, #gaming, #booktok czy #wystawcy. Oprócz możliwości nabycia książek, podczas wydarzenia będą organizowane warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne i prelekcje. Bądźcie tam z nami!