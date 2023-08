WYJEŻDŻASZ? Nie zostawiaj domu bez ochrony

I rzeczywiście, to, co zastała w mieszkaniu, przeszło jej najgorsze oczekiwania. Zginął cały sprzęt komputerowy – jej i nastoletniego syna. Co gorsza, Joanna, która nigdy nie miała pamięci do haseł, wszystkie zapisała w systemie. Nawet te do bankowości internetowej. Teraz włos jej się zjeżył na głowie, bo złodzieje mieli pełen dostęp do jej konta! Zniknął nowy telewizor wraz z ukochaną konsolą syna, cała jej biżuteria i pamiątka po dziadkach – przepiękny, jeszcze przedwojenny serwis kawowy Rosenthala. Złodzieje ukradli jeszcze wiele innych drobiazgów, zniszczyli meble, drzwi antywłamaniowe, a nawet listwy przypodłogowe w poszukiwaniu ukrytej gotówki. Straty były ogromne.

Bezpieczny dom

Joanna nie wylewałaby łez rozpaczy, gdyby nawet tuż przed wyjazdem, wykupiła dobre ubezpieczenie np. polisę PZU Dom. Teraz mogłaby otrzymać pomoc i zwrot wartości utraconych i zniszczonych przez złodziei rzeczy. PZU Dom przydaje się nie tylko w przypadku kradzieży z włamaniem. Polisa chroni majątek właściciela także w przypadku m.in. zalania czy pożaru. Jest niezastąpiona również winnych, mniej oczywistych i rzadziej spotykanych sytuacjach. Jeśli w wyniku przepięcia elektrycznego (np. w czasie burzy) zepsuje się lodówka, ubezpieczyciel nie tylko pokryje koszty naprawy, lecz także wypłaci odszkodowanie za utracone produkty spożywcze. Możesz też ubezpieczyć się w wariancie Od Wszystkich Ryzyk. Masz wtedy ochronę nawet gdy np. kuna zniszczy ocieplenie dachu albo oberwą się szafki w kuchni.

Wszechstronna ochrona

Mając polisę PZU Dom, w zależności od wybranego wariantu, możesz liczyć na znacznie więcej niż wypłata odszkodowania. W wielu trudnych sytuacjach PZU zaoferuje ci usługi assistance - czyli bezpłatną, fachową pomoc, np. hydraulika, ślusarza, szklarza czy elektryka.

Kupując ubezpieczenie, możesz dostosować jego zakres i sumę do swoich indywidualnych potrzeb. Warto wykupić ochronę nie tylko murów i innych stałych elementów (drzwi, okien, dachu itp.), ale również sprzętu AGD i RTV, mebli, a nawet przedmiotów związanych z twoim stylem życia i zainteresowaniami. Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia ruchomości domowych weź pod uwagę także przedmioty codziennego użytku. One też mogą przecież ucierpieć w przypadku zalania czy pożaru i gdy przyjdzie je odkupić wszystkie na raz, wydatek może okazać się naprawdę duży. Ubezpieczeniem mogą zostać objęte perfumy, buty, ubrania, zegarki czy torebki od znanych projektantów. Możliwości jest naprawdę wiele. Klienci PZU ubezpieczyli m.in. palmy w ogrodzie, zewnętrzne akwarium z rybkami morskimi, drzewka bonsai czy domek na wodzie.

Zakres polisy można rozszerzyć też m. in. o ubezpieczenie OC wżyciu prywatnym czy pomoc medyczną w razie urazu ortopedycznego.

Czy wiesz, że…

Najczęstszym zagrożeniem w naszych domach są zalania, które stanowią aż 77 proc. wszystkich likwidowanych przez ubezpieczycieli szkód! Na kolejnych miejscach są kradzieże i pożary. Tak wynika ze statystyk prowadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Partnerem materiału jest PZU