Wymieniłeś już opony na zimowe? Jeśli nie, to teraz jest najlepszy moment

Pierwsze tygodnie jesieni były bardzo pogodne, ale już najwyższy czas, by pomyśleć o zmianie ogumienia. Niektórzy kierowcy czekają na pierwszy śnieg, by ruszyć do warsztatu. To stanowczo za późno. Raczej nie załatwi się wtedy wymiany od ręki i niekiedy trzeba będzie odczekać nawet kilka dni kolejce. A dalsza jazda na letnich gumach w warunkach zimowych, ze „szklanką” i po pierwszym śniegu to proszenie się o nieszczęście.

Dlaczego zmiana opon jest tak ważna?

Zamiana opon w zależności od pory roku jest zalecana, bo opony letnie i zimowe różnią się profilem, a także mieszanką gumy. Dzięki temu „zimówki” mają lepszą przyczepność na śniegu i lepiej radzą sobie na asfalcie w niższych temperaturach. A to ma bezpośrednie przełożenie np. na skrócenie drogi hamowania. Z kolei opony letnie są przeznaczone do wyższych temperatur i wtedy dają optymalną przyczepność.

Zdaniem fachowców, graniczna temperatura to około 7 stopni Celsjusza. Opony zimowe są lepsze poniżej tej wartości, a opony letnie – powyżej.

Jednak co z oponami całorocznymi? To kompromis, który – niestety – nie zapewnia doskonałych osiągów ani zimą, ani latem. Poleca się je głównie tym kierowcom, którzy użytkują swoje auto tylko okazjonalnie.

Jeśli nie zmienisz opon, nie otrzymasz mandatu, ponieważ polska ustawa o ruchu drogowym nie nakłada takiego obowiązku. Jednak samochód musi być zawsze bezpieczny na drodze. Warto zatem kierować się głosem rozsądku, tak samo, jak warto posiadać ubezpieczenie opon.

Jak działa ubezpieczenie opon w LINK4?

W LINK4, wybierając Pakiet OC, czyli OC wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony uzyskujesz wiele dodatkowych korzyści. Dzięki takiemu pakietowi nie zostaniesz sam z problemem, także gdy złapiesz gumę.

Samodzielna wymiana koła w trasie może się okazać bardzo kłopotliwa. Trzeba wiedzieć, jak się do tego zabrać, a do tego potrzebne są narzędzia. Z Pakietem OC w LINK4 wystarczy zadzwonić na numer infolinii 22 444 44 44, by średnio w 30 minut skorzystać z pomocy drogowej. Fachowiec wymieni uszkodzone koło na miejscu, a jeśli to nie będzie możliwe, odholuje auto do warsztatu.

Co ważne, odpowiedzialność LINK4 ograniczona jest do kwoty 2000 złotych na jedno i wszystkie uszkodzenia opon pojazdu w okresie ubezpieczenia. Nieważne, ile było takich zdarzeń.

Zyskaj dodatkowe korzyści z Programem Pomocy

Ten sam Pakiet OC w LINK4 daje Ci jeszcze więcej korzyści. Popularnym wśród klientów świadczeniem z Programu Pomocy jest usprawnienie pojazdu na miejscu awarii w przypadku rozładowania akumulatora. Zostanie Ci udzielona konkretna, doraźna pomoc związana z uchronieniem samochodu, dzięki czemu znów wyruszysz w drogę.

Warto dodać, że Program Pomocy obejmuje również:

● usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km,

● samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży.

Pamiętaj, że dobre ubezpieczenie jest tak samo ważne, jak sprawne auto i właściwe ogumienie dostosowane do pory roku. Zwłaszcza jesienią jest to niezwykle ważne, kiedy warunki jazdy potrafią się drastycznie pogorszyć z godziny na godzinę i znacznie łatwiej o sytuacje, w których będziesz potrzebował pomocy.

Elastyczne AC

Oferta Auto Casco LINK4 to trzy warianty likwidacji szkody, z których każdy odpowiada na inne potrzeby właścicieli pojazdów.

● Kosztorys – W tym wariancie klient sam decyduje o sposobie naprawy pojazdu, a ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie wyceny szkody. To rozwiązanie idealne dla tych, którzy preferują naprawy we własnym zakresie, w warsztatach niezależnych lub nawet w przydomowym garażu. Wbrew powszechnemu mitowi, że Auto Casco wymaga naprawy auta w autoryzowanych serwisach, ten wariant daje pełną swobodę działania.

● Warsztat – Ten wariant oferuje możliwość bezgotówkowej naprawy w dowolnym warsztacie nieautoryzowanym. Jest to szczególnie korzystne dla właścicieli starszych pojazdów, którzy nie muszą serwisować swoich aut w drogich stacjach autoryzowanych. To rozwiązanie obala mit, że naprawy w ramach Auto Casco muszą być zawsze kosztowne. Wariant ten oferuje naprawy z wykorzystaniem części zamiennych wysokiej jakości (oznaczonych symbolem Q), co pozwala na optymalizację kosztów przy zachowaniu standardów.

● ASO – Opcja ta jest skierowana do właścicieli nowych pojazdów oraz użytkowników aut leasingowanych, dla których naprawa musi odbywać się zgodnie z wymogami producenta, aby utrzymać wartość rynkową samochodu. Wariant ASO zapewnia naprawy w Autoryzowanych Stacjach Obsługi, co spełnia wymogi zarówno producentów, jak i leasingodawców. To odpowiedź na potrzebę zachowania wysokich standardów technicznych oraz dbałość o zachowanie gwarancji.

Wysoka jakość likwidacji szkód

LINK4 postawiło na transparentność i uproszczenie procesu likwidacji szkód, co jest kluczowe dla budowania zaufania klientów. Istotny jest tu brak minimalnej kwoty szkody. Klienci mogą liczyć na odszkodowanie nawet w przypadku drobnych zarysowań czy niewielkich uszkodzeń.

Samochód zastępczy na czas naprawy

Kolejnym udogodnieniem w ubezpieczeniu Auto Casco LINK4 jest możliwość korzystania z samochodu zastępczego podczas naprawy uszkodzonego pojazdu. Opcja ta jest dostępna w wariantach Warsztat i ASO, co pozwala klientom zachować mobilność w trakcie napraw. Samochód zastępczy jest dostępny na okres do 7 dni, a wszelkie formalności związane z jego wynajęciem i dostarczeniem są organizowane przez ubezpieczyciela.

Jak kupić OC/AC w pakiecie?

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia – Pakietu OC wraz z Programem Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony, a także pakietu OC/AC.

Na stronie link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Ubezpieczenie Program Pomocy dostępne tylko w Pakiecie z OC lub OC/AC. Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie www.link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.