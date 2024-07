Wypadek na wakacjach? Oto koło ratunkowe w Pakiecie OC w LINK4!

Pociąg? Autokar? Jazda własnym autem najczęściej pozostaje pierwszym wyborem na wakacyjne wyjazdy w Polskę. Z samochodem jesteś elastyczny, niezależny i możesz dowolnie zmieniać miejsce docelowe. A przy tym wyjazd wychodzi taniej, zwłaszcza jeśli podróżujesz z całą rodziną. Oczywiście, dopóki wszystko idzie zgodnie z planem.

Przebita opona? A to pech!

Urlop to wymarzony czas – i niech nic go nie zepsuje, myślisz w duchu. Ale życie pisze różne scenariusze. Nawet złapanie „kapcia” staje się ogromnym problemem. W nowoczesnych autach często nie ma już zapasowego koła w bagażniku. Co wtedy? Przecież miałeś plażować z rodziną nad morzem albo zameldować się w górskim pensjonacie i rozpocząć zasłużony wypoczynek. A tak tkwisz gdzieś w trasie, nie wiedząc, co robić.

Stłuczka – sprawa nie jest beznadziejna

Inny przykład to stłuczka. Wystarczy chwila nieuwagi przy wyjeździe z parkingu i w jednej chwili twoje marzenia o beztroskich wakacjach mogą legnąć w gruzach. Auto jest uszkodzone i nie nadaje się do dalszej jazdy. Myślisz, że to już koniec podróży, a planowany wypoczynek musi zostać odwołany? Wcale nie!

Obowiązkowe OC z assistance w pakiecie? To możliwe

Jak powszechnie wiadomo, OC to wymagane prawem ubezpieczenie, które musi posiadać każdy zarejestrowany pojazd. Ubezpieczenie to jest niezbędne, ponieważ chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu drogowego. W razie wypadku, to właśnie z OC pokrywane są koszty naprawy uszkodzeń pojazdów osób poszkodowanych, a także w razie potrzeby koszty ich leczenia czy rehabilitacji.

LINK4 idzie jednak o krok dalej. Wybierając Pakiet OC – oprócz ubezpieczenia obowiązkowego — otrzymujesz Program Pomocy z Samochodem Zastępczym i Assistance Opony.

Co to oznacza w praktyce?

Program Pomocy zapewnia wiele dodatkowych korzyści, m.in. sprawną pomoc w razie uszkodzeń ogumienia. Usługa ta obejmuje:

wymianę koła na miejscu zdarzenia na koło zapasowe należące do wyposażenia pojazdu albo:

holowanie do warsztatu w przypadku braku koła zapasowego i zestawu naprawczego, gdy odkręcenie uszkodzonego koła na miejscu nie jest możliwe lub uszkodzeniu uległo więcej opon,

naprawę opony lub opon, wykonaną zgodnie z technologią napraw w wybranym przez LINK4 warsztacie, do którego odholowany zostanie pojazd.

Odpowiedzialność LINK4 ograniczona jest do kwoty 2000 złotych na jedno i wszystkie uszkodzenia opon pojazdu w okresie ubezpieczenia.

Problemy z akumulatorem

Pomoc w przypadku uszkodzonej opony to niejedyna zaleta Pakietu OC w LINK4. Popularnym wśród klientów świadczeniem z Programu Pomocy jest usprawnienie pojazdu na miejscu awarii w przypadku rozładowania akumulatora. Może się zdarzyć, że podczas wakacyjnej przerwy samochód pozostaje na dłużej zaparkowany i akumulator szybko się rozładowuje. W takiej sytuacji, średnio w ciągu 30 minut, otrzymasz konkretną, doraźną pomoc, która pozwoli Ci kontynuować podróż bez zbędnych opóźnień.

Holowanie w Pakiecie OC

Program Pomocy LINK4 obejmuje także usprawnienie pojazdu na miejscu wypadku lub holowanie do 100 km, samochód zastępczy na 3 dni w razie wypadku lub kradzieży i pomoc informacyjną 24h/dobę.

W LINK4 możesz też w bardzo łatwy sposób rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej. Wystarczy dołożyć do Pakietu OC dodatkowe ubezpieczenia, które Cię interesują (np. Auto Casco, NNW, Auto Assistance czy Smart Casco).

Tak kupisz ubezpieczenie w LINK4

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego ubezpieczenia OC albo pakietu OC/AC.

Na stronie internetowej link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem, współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.