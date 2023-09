i Autor: Shutterstock

Startuje rok szkolny

WYPRAWKA SZKOLNA – tanio, szybko, bez kolejki

No i stało się to, co rodzicom śniło się na urlopie w koszmarach – zaczyna się rok szkolny! Znowu trzeba stać się mistrzem logistyki – zawieźć, przywieźć, ogarnąć zajęcia dodatkowe i sportowe, zebrania, wywiadówki, opłaty… No i jeszcze wyprawka szkolna. Przynajmniej to ostatnie można zrobić wygodnie i na własnej kanapie. Na Allegro każdy rodzic znajdzie wszystko, czego potrzebuje jego pociecha. W dodatku w największym wyborze i w najlepszych cenach.

Robiłaś/ robiłeś kiedyś zakupy do szkoły w towarzystwie dziecka? Slalom wózkiem w rozemocjonowanym tłumie kupujących między sklepowymi regałami nie należy do przyjemności. Zwłaszcza, że musisz skompletować zeszyty, bloki, kredki, ołówki, długopisy, linijki, plecaki, podręczniki, zestawy na w-f… A może także nowe buty, bluzy, spodnie, bo dziecko ze wszystkiego wyrosło? Koszmar! I jeszcze to marudzenie pociechy, którą przyciągają wszystkie kolorowe gadżety i której wszystko się przyda? Niestety, ty wiesz doskonale, że konto bankowe nie jest z gumy, a wrzesień będzie dla twojego budżetu wyjątkowo trudny. Uff… Zakupy szkolne nie należą do łatwych. Tanio i bez rozczarowań Przede wszystkim nie musisz sobie tego robić. Zamiast chwytać za koszyk w sklepie, usiądź wygodnie w fotelu albo na kanapie i zajrzyj na Allegro. Tu nie ma kolejek, nie przepychasz się w tłumie, nie martwisz się, że akurat skończyły się zeszyty 32-kartkowe w kratkę. W dodatku twoja pociecha nie ma okazji, by naciągnąć cię na dodatkowe zakupy. Ty wydasz mniej, nie będzie przykrych dyskusji z dzieckiem w sklepie i w ten sposób zaoszczędzisz mu rozczarowania. Na Allegro znajdziesz przybory szkolne marek, którym najbardziej ufasz. Jednak wcale nie musisz wyszukiwać pojedynczych akcesoriów - możesz wybrać już skomponowany zestaw wszystkiego, co twoje dziecko potrzebuje. Ceny? Już od około 100 zł. Raz klikasz i raz płacisz. W dodatku możesz zostawić zakupy na ostatnią chwilę. Na Allegro przesyłkę dostaje się przecież błyskawicznie, a rok szkolny zaczyna się dopiero 4 września. Jeśli chcesz oszczędzić jeszcze bardziej, poczekaj na kolejne Allegro Days. Najbliższe przypadają na 4-6 września. Szykują się bardzo atrakcyjne promocje! Zestawy z filmowymi bohaterami Twoja pociecha jest wielką fanką/ fanem Harrego Pottera, Star Wars czy Minecraft? Znajdziesz zestawy szkolne z ulubionym bohaterem lub motywem z filmów dla młodszych i starszych dzieci. Wielkim hitem tych wakacji była „Barbie". Konia z rzędem temu, kto znajdzie dziewczynkę, która nie marzy o plecaku, piórniku, worku czy zestawie flamastrów z wizerunkiem ulubionych lalek. W dodatku na Allegro możesz kupić zestaw składający się z plecaka szkolnego i tak uwielbianej przez dziewczynki lalki. Kupując go nie tylko wyposażysz swoje dziecko do szkoły, ale także spełnisz marzenie swojej pociechy. Partnerem materiału jest ALLEGRO