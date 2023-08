Wyścigi maszyn rolniczych i walka o tytuł Super Rolnika - od 2 września na antenie TTV

Z Kartą Dużej Rodziny oszczędzisz na ubezpieczeniu aż do 50 procent!

„Super Rolnik” to polska adaptacja brytyjskiego programu „The Fast and Farmer(ish)” dystrybuowanego przez Entertainment One. Produkcją zajmuje się Mass Koncept. W roli prowadzącego zobaczymy Konrada Mariańskiego znanego z programu Gogglebox. Kto zaorze konkurencję? Oglądaj „Super Rolników” od 2 września w TTV!

Szybcy i sprytni

Już za chwilę startuje program „Super Rolnicy”! Seria zadebiutuje 2 września br. i jest głównym punktem ramówki jesiennej TTV. W Polsce Super Rolników jest wielu, rolnictwu oddali swoje serce. Każdy z nich twierdzi, że w prowadzeniu ciągnika nie ma sobie równych! Z kolei uczestnicy nowego programu udowodnią, że traktor może stać się… pojazdem wyścigowym! Oglądając nowy program, przekonamy się, że wyścigi maszyn rolniczych są równie emocjonujące jak zawody na torach Formuły 1. W programie 6 rolniczych drużyn z całej Polski zmierzy się w zaskakujących konkurencjach. Jednak zwycięski puchar jest tylko jeden i trafi do najszybszego, najbardziej zręcznego i współpracującego zespołu. Super Rolnicy, na start!

Kim są uczestnicy

Tej jesieni o zwycięstwo powalczą: młode małżeństwo, dwóch szwagrów, bracia i przyjaciele od dziecka. Są rolnikami od pokoleń. Kochają wieś i nigdy nie wyprowadziliby się do miasta. Mają nowoczesne gospodarstwa, codziennie obrabiają setki hektarów i pracują na dziesiątkach maszyn. Są odważni, pomysłowi i bezkompromisowi! W każdej dyscyplinie przetestowane zostaną ich umiejętności, zaradność, szybkość, współpraca i spryt. Aby zdobyć tytuł najszybszego i najzaradniejszego rolnika, nasi bohaterowie będą musieli wykazać się dużą wszechstronnością i wolą walki. Zwyciężyć może wyłącznie jeden duet rolników!

Rozpoczynamy niezwykłe show! Oglądaj „Super Rolników” w każdą sobotę o godzinie 22.