Wysyłali tysiące stron dziennie. Teraz wystarczy kilka kliknięć. Jak cyfrowe listy polecone ułatwiły pracę warszawskiej kancelarii?

Poczta Polska
2026-11-04 0:02 Materiał sponsorowany

O tym, że kluczowe w branży prawniczej są pisma wie każdy. Kancelaria prawnicza MKZ Partnerzy z Warszawy wysyła ich dziennie kilkadziesiąt, niektóre nawet po kilkaset stron. Drukowane, układane i wkładane do koperty wymagały koronkowej roboty, bo zawsze łatwo zgubić stronę lub je poprzestawiać. Pracę kancelarii pomagają zrewolucjonizować e-Doręczenia i e-Polecony – Wiemy, kiedy dokumenty zostały doręczone i odebrane – mówi Marcin Susmanek, dyrektor zarządzający kancelarii.

Marcin Susmanek pokazuje archiwa kancelarii. O cyfrowych listach poleconych przeczytasz na SE.
Autor: Poczta Polska/ Materiały prasowe

Przedsiębiorcy z wielu branż chwalą sobie wykorzystanie bezpłatnych e-Doręczeń w kontaktach z administracją publiczną i urzędami. To właśnie Poczta Polska dba o prawidłowe funkcjonowanie tego systemu. Z e-Doręczeń korzystają też osoby prywatne.

Ale Poczta Polska ma w ofercie też inną usługę. Komercyjny e-Polecony służy jako elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. e-Polecone są tak samo ważne, jak te w kopertach i tak samo bezpieczne. Jeśli znamy Adres do Doręczeń Elektronicznych (ADE) odbiorcy, przesyłka dociera do niego w kilka sekund. Otrzymujesz też informację, kiedy adresat ją otworzy. e-Polecony można wysyłać między osobami prywatnymi, firmami oraz w kontakcie firm z osobami fizycznymi.

Marcin Susmanek pokazał naszej redakcji opasłe regały do archiwizacji dokumentów, pełne segregatorów i papierów. To tu przechowuje się dokumenty wysłane i odebrane przez kancelarię.

- Gdy prawnik chciał dotrzeć do daty wysłania pisma czy potwierdzenia jego odbioru, musiał tego szukać w segregatorach. Potrafiło to zająć bardzo wiele czasu. Teraz całą tę robotę można skrócić do zaledwie kilku minut potrzebnych do przeszukania cyfrowego archiwum – wyjaśnia.

W panelu klienta na stronie ePoczta-polska.pl wszystkie daty pism są widoczne jak na dłoni.

- Rekomendujemy e-Polecony naszym klientom. Nie trzeba być w domu, firmie ani iść na pocztę z awizo, by odebrać swoją przesyłkę. Wystarczy mieć Adres do Doręczeń Elektronicznych. To wygodny sposób na kontakt z kontrahentami czy klientami. Ułatwia także kompletowanie materiału dowodowego w przypadku prowadzonych postępowań – zachęca Marcin Susmanek.

Papier odchodzi do lamusa? Tak działają cyfrowe usługi Poczty Polskiej!
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