Kierowca Porsche bił seniorów. Do prokuratury przyszedł z obrońcą. Aresztu nie ma

❗Co za znieczulica! Facet z Porshe bije starsze małżeństwo, za to że zwrócili mu uwagę na sposób jazdy. Nikt im nie pomógł. Policja szuka mężczyzny, jego auto miało niemieckie blachy. Szczerze wątpię, żeby @Policja_KSP chciała go szukać w Niemczech, no ale może się mylę. https://t.co/h4VfazDuj6— Służby w akcji (@Sluzby_w_akcji) October 16, 2026

Michał K. wrócił z zagranicy

Do głośnego zdarzenia doszło 15 października w rejonie skrzyżowania ul. Czerniakowskiej i al. Witosa na warszawskim Mokotowie. Mężczyzna kierujący Porsche Cayenne zaatakował pasażerkę Toyoty oraz dwóch mężczyzn, którzy próbowali interweniować.

Wszystko miało zacząć się od tego, że kierowca Toyoty klaksonem zwrócił uwagę Michałowi K. na jego niebezpieczną jazdę. Wściekły 43-latek wyszedł z auta, stojącego na czerwonym świetle i zaczął wyładowywać swoją agresję na pasażerce Toyoty.

Po zdarzeniu odjechał przed przyjazdem policjantów, mimo czerwonego światła. Jak ustalili później funkcjonariusze, opuścił następnie Polskę. Auto na niemieckich tablicach rejestracyjnych, którym się poruszał Michał K. zostało znalezione następnego dnia, po formalnym zawiadomieniu na policji.

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Według prokuratury nagłośnienie sprawy przez media oraz szeroko zakrojone działania policjantów miały wywrzeć na poszukiwanym presję. Mężczyzna wyjechał z Polski, lecz mundurowi ustalili jego miejsce pobytu za granicą.

Przełom nastąpił 2 listopada. Michał K. wrócił do kraju i wraz z obrońcą stawił się w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów.

Cztery zarzuty za atak na trzy osoby

Prokurator przedstawił 43-latkowi cztery zarzuty dotyczące zachowania wobec trzech uczestników ruchu drogowego.

Pierwszy obejmuje naruszenie nietykalności mężczyzny, który próbował ochronić zaatakowaną osobę. Podejrzany miał go odpychać i szarpać za ubranie.

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Drugi zarzut dotyczy ataku na kobietę. Według ustaleń śledczych 43-latek miał co najmniej dwukrotnie uderzyć ją pięścią i otwartą dłonią w głowę, a także uderzyć łokciem. Kobieta upadła na jezdnię. Następnie podejrzany miał kopnąć ją w prawe udo. Obrażenia pokrzywdzonej zostały zakwalifikowane jako lekkie.

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Kolejne zarzuty dotyczą drugiego mężczyzny, który zatrzymał się i próbował pomóc uczestnikom awantury. Według prokuratury podejrzany kierował wobec niego groźby uszkodzenia ciała. Miały one wzbudzić uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione.

Następnie Michał K. miał kilkanaście razy uderzyć interweniującego rękami i nogami w klatkę piersiową. Mężczyzna przewrócił się na jezdnię.

Na tym atak miał się nie zakończyć. Gdy kierowca odjeżdżał Porsche Cayenne, uderzył zderzakiem w nogi pokrzywdzonego na wysokości kolan, co widać na nagraniu opublikowanym przez policję. Również w tym przypadku obrażenia zakwalifikowano jako lekkie.

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Michał K. złożył wyjaśnienia i wyraził skruchę

Podczas przesłuchania Michał K., któremu towarzyszył jego obrońca, złożył krótkie wyjaśnienia. Prokuratura przekazała, że mężczyzna wyraził skruchę w związku ze zdarzeniem.

Podejrzany twierdził również, że początkowo chciał sam zgłosić się na policję. Miał jednak zrezygnować z niezwłocznego stawiennictwa z powodu ogromnego zainteresowania mediów oraz pojawiających się pod jego adresem skrajnie nieprzychylnych komentarzy.

Według 43-latka obawiał się dalszej eskalacji sytuacji.

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Aresztu nie będzie. Prokurator wycofał wniosek

Jeszcze 22 października Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. W tym czasie mężczyzna pozostawał poza Polską. Zastosowanie aresztu przez sąd umożliwiłoby wydanie listu gończego, a następnie uruchomienie procedur związanych z poszukiwaniami międzynarodowymi.

Posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa zostało wyznaczone na 30 listopada.

Po dobrowolnym stawiennictwie podejrzanego sytuacja procesowa uległa jednak zmianie. Prokuratura uznała, że przyczyny uzasadniające wcześniejszy wniosek przestały istnieć. Tym samym wycofano wniosek o tymczasowe aresztowanie. Zamiast tego Michał K. ma dozór policji, zakaz kontaktowania i zbliżania się do poszkodowanych, zatrzymany paszport oraz poręczenie majątkowe w wysokości 20 tys. zł.

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Podejrzany zadeklarował również, że będzie stawiał się na każde wezwanie policji i prokuratury.

Prokuratura przekazała, że kierowca ma 43 lata, prowadzi własną działalność gospodarczą i nie był wcześniej karany.