Koniec niebezpiecznych manewrów na ulicy Grochowskiej, drogowcy zmieniają znane skrzyżowanie

Trudny manewr w lewo stanie się bezpieczniejszy

Ulica Grochowska należy do tras, na których kierowcy niejednokrotnie rozwijają zbyt duże prędkości. Obecnie manewr skrętu w lewo z północnej jezdni Grochowskiej w ulicę Majdańską wymaga od kierujących dużej czujności. Muszą oni nie tylko wyczekać na odpowiedni moment między jadącymi z naprzeciwka autami, ale też uważnie obserwować pieszych na przejściu.

Zaplanowane przez drogowców zmiany mają wyeliminować to zagrożenie i usprawnić przejazd. Na skrzyżowaniu powstaną:

wydzielony pas do skrętu w lewo posiadający własną, dedykowaną sygnalizację świetlną,

posiadający własną, dedykowaną sygnalizację świetlną, nowe światła regulujące przejazd przez całą krzyżówkę,

regulujące przejazd przez całą krzyżówkę, odświeżone oznakowanie poziome na jezdni.

Kiedy ruszą prace na skrzyżowaniu?

ZDM czeka na oferty w ogłoszonym przetargu do 18 listopada. Po przeanalizowaniu zgłoszeń i wyłonieniu najkorzystniejszej oferty podpisana zostanie umowa.

Wybrany w postępowaniu wykonawca otrzyma 60 dni na realizację wszystkich prac od momentu podpisania dokumentów. Zmiany odczują nie tylko kierowcy, ale również piesi, dla których przekraczanie jezdni stanie się znacznie bezpieczniejsze.

Kolejne inwestycje w ciągu ulicy Grochowskiej

Montaż świateł na skrzyżowaniu z ulicą Majdańską to kolejny etap działań na tej trasie. Wcześniej bezpieczeństwo w okolicy poprawił fotoradar ustawiony na skrzyżowaniu z ulicą Zamieniecką.

W przyszłości kompleksową przebudowę tego odcinka planują również Tramwaje Warszawskie. Wówczas modyfikacje obejmą m.in. skrzyżowanie z ulicą Zamieniecką, gdzie powstanie bezkolizyjny skręt w stronę Ronda Wiatraczna. W tym celu prawy pas jezdni przed skrzyżowaniem zostanie przeznaczony wyłącznie do skrętu w Zamieniecką, a jezdnia południowa w tym rejonie zyska zwężenie do dwóch pasów.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe