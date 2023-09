Wyższe limity obniżą twoje rachunki za prąd

Niewielka część gospodarstw domowych otrzymała w ostatnim czasie rachunki za energię wyższe niż dotychczas. Dotyczy to jednak tylko niewielu odbiorców, którzy przekroczyli obowiązujące do niedawna limity od 2000 do 3000 kWh. Choć wyższe ceny na fakturach mogły zaniepokoić, okazuje się, że nie ma powodów do obaw, ponieważ rząd zdecydował o znacznym zwiększeniu limitów zużycia energii sprzedawanej po preferencyjnych cenach, zamrożonych na poziomie z 2022 r.

i Autor: Materiały prasowe

Żadna rodzina mieszcząca się w nowych limitach nie zapłaci więc za zużyte kilowaty więcej niż dotychczas, a ewentualna różnica lub nadpłata na rachunkach zostanie rozliczona przy wystawianiu kolejnej faktury. Sprzedawcy energii, w tym PGE, wkrótce wyślą faktury korygujące do każdego odbiorcy, którzy przekroczyli przysługujący im limit.

Nowe limity – jakie i dla kogo

Wszystkie gospodarstwa domowe otrzymały automatycznie na ten rok podwyższony limit w wysokości 3000 kWh. Rodziny, w których jest osoba z niepełnosprawnością mają do dyspozycji 3600 kWh, a rolnicy i odbiorcy z Kartą Dużej Rodziny aż 4000 kWh. W praktyce oznacza to rocznie od 3 do 4 tys. oszczędności dla każdego gospodarstwa domowego.

Dlaczego ceny prądu pozostają niezmienne? Bo zgodnie z nową Tarczą Solidarnościową wszystkie gospodarstwa domowe otrzymały wyższe limity zużycia tańszego prądu. Nowe limity wynoszą teraz od 3000 do 4000 kWh w zależności od rodzaju gospodarstwa domowego, czyli znacznie więcej niż przeciętne zużycie energii elektrycznej, które wynosi w polskich domach ok. 2000 kWh rocznie.

Kolejna obniżka o ok. 120 zł

Za kilka dni wejdzie w życie rozporządzenie przyznające wszystkim gospodarstwom domowym dodatkową jednorazową obniżkę na rachunkach w wysokości ok. 120 zł za ten rok. Kto może liczyć na upust? Każdy, kto spełni jeden z mało wymagających warunków, np. wyrazi zgodę na otrzymywanie elektronicznych faktur lub tzw. zgody marketingowe, albo potwierdzi poprawność swoich danych u sprzedawcy energii oraz rodziny, które już wcześniej składały oświadczenia pozwalające na korzystanie z podwyższonych limitów, a także właściciele instalacji odnawialnych źródeł energii np. paneli fotowoltaicznych..

Dodatkowo oszczędni otrzymają jeszcze rabat - 10 proc. wysokości rachunku za cały rok. W ramach Tarczy solidarnościowej rząd przewidział ten upust dla tych, którzy zredukują swoje zużycie energii o 10 proc. Premia zostanie rozliczona w pierwszej połowie przyszłego roku.

Partnerem materiału jest PGE