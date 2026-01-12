Egzamin próbny matematyka 2026: Co można wnieść na salę? Co z kalkulatorem? Komunikat CKE

We wtorek, 13 stycznia, uczniowie klas ósmych zmierzą się z próbnym egzaminem ósmoklasisty z matematyki. To drugi dzień ogólnopolskich egzaminów próbnych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (wczoraj pisano egzamin z j. polskiego). Dla wielu uczniów będzie to najważniejszy sprawdzian przed właściwym egzaminem w maju. Podczas próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczeń może mieć przy sobie wyłącznie ściśle określone przybory. Na stoliku mogą się znaleźć:

długopis lub pióro z czarnym tuszem – odpowiedzi muszą być zapisane w sposób trwały,

linijka – przydatna przy zadaniach geometrycznych i rysunkach.

To jedyne standardowe pomoce, z których można korzystać podczas egzaminu z matematyki. Wszystkie pozostałe materiały są zabronione.

Czego nie wolno wnosić na salę?

CKE jednoznacznie wskazuje, że na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić żadnych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to m.in.:

telefonów komórkowych,

smartwatchy,

kalkulatorów,

słuchawek i odtwarzaczy muzyki,

tabletów i innych urządzeń multimedialnych.

Zakaz obejmuje zarówno posiadanie tych przedmiotów przy sobie, jak i korzystanie z nich w trakcie egzaminu. Wniesienie niedozwolonego urządzenia może skutkować unieważnieniem egzaminu, nawet jeśli uczeń nie zdążył go użyć.

Kalkulator? Matematyka bez wspomagania

Wielu uczniów dopytuje o kalkulator. W przypadku egzaminu ósmoklasisty – także próbnego – kalkulator nie jest dozwolony. - Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - informuje CKE. Wszystkie obliczenia należy wykonać samodzielnie, zapisując tok rozumowania w arkuszu. Zadania są konstruowane w taki sposób, by dało się je rozwiązać bez dodatkowych urządzeń. Wyjątek od zakazu urządzeń elektronicznych dotyczy wyłącznie uczniów, którzy korzystają ze sprzętu medycznego, np. aplikacji monitorujących stan zdrowia. Taka sytuacja musi być wcześniej zgłoszona i zaakceptowana przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Sprzęt ten nie może być wykorzystywany do innych celów.

Próbny egzamin ósmoklasisty ma przygotować uczniów do majowego egzaminu właściwego. Przestrzeganie zasad dotyczących przyborów i organizacji sali pozwala oswoić się z procedurami i uniknąć niepotrzebnego stresu w przyszłości. To także moment, by nauczyć się odpowiedzialności – nawet drobne naruszenie przepisów może mieć poważne konsekwencje.