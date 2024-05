Z okazji Dnia Dziecka Bank Pekao przygotował wyjątkową ofertę - 200 zł na start i 7 proc. na koncie oszczędnościowym

Od 21 maja br. w Pekao trwa promocja, w ramach której dzieci i młodzież mogą otrzymać 200 zł kieszonkowego na start i 7 proc. w skali roku na koncie oszczędnościowym Mój Skarb. Dodatkowo z oferty skorzystają rodzice, którzy mogą otrzymać 8 tys. punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile.

Edukacja finansowa

Młodzi klienci Banku Pekao najczęściej korzystają z konta oszczędnościowego i karty do konta oraz aplikacji PeoPay KIDS lub PeoPay. To produkty, które uczą oszczędzania, zarządzania własnym budżetem, a przy tym samodzielności i przedsiębiorczości.

– W Banku Pekao wiemy, że edukacja finansowa jest istotnym elementem rozwoju dzieci i trzeba ją rozpocząć jak najwcześniej. Ważnym elementem tej edukacji jest konto i aplikacja bankowa, z której dziecko korzysta pod nadzorem rodzica. Co ważne, z obserwacji rodziców wynika, że dzieci lepiej radzą sobie z finansami, kiedy mają swoje konto w banku. Jestem pewien, że przygotowana oferta z pierwszym kieszonkowym dla dziecka za założenie konta, będzie dodatkowym wsparciem dla rodziców w procesie kształtowania dobrych nawyków swoich pociech, jak również w nauce odpowiedzialnego zarządzania oszczędnościami – mówi Remigiusz Hołdys, Dyrektor Departamentu w Pionie Bankowości Detalicznej w Banku Pekao S.A.

200 zł kieszonkowego w prezencie

Promocja, w ramach której dziecko może otrzymać 200 zł kieszonkowego od Banku Pekao, wymaga spełnienia następujących warunków:

dziecko do 5. r.ż. – jego rodzic powinien założyć mu Konto Przekorzystne i zapisać do promocji do 1 lipca 2024 r. oraz zapewnić na Koncie Przekorzystnym saldo powyżej 200 zł na dzień 31 lipca 2024 r.;

– jego rodzic powinien założyć mu Konto Przekorzystne i zapisać do promocji do 1 lipca 2024 r. oraz zapewnić na Koncie Przekorzystnym saldo powyżej 200 zł na dzień 31 lipca 2024 r.; dziecko w wieku 6-12 lat – rodzic powinien złożyć dyspozycję o wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay KIDS oraz aplikacja PeoPay KIDS) i zapisać je do promocji do 1 lipca 2024 r. Dziecko ma zalogować się do swojej aplikacji PeoPay KIDS oraz zapłacić min. 3 razy kartą lub BLIK do 31 lipca 2024 r.;

– rodzic powinien złożyć dyspozycję o wszystkie produkty wchodzące w skład Pakietu PeoPay KIDS (Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, karta Mastercard PeoPay KIDS oraz aplikacja PeoPay KIDS) i zapisać je do promocji do 1 lipca 2024 r. Dziecko ma zalogować się do swojej aplikacji PeoPay KIDS oraz zapłacić min. 3 razy kartą lub BLIK do 31 lipca 2024 r.; nastolatek w wieku 13-17 lat – rodzic powinien otworzyć mu Konto Przekorzystne z kartą do konta Mastercard Debit FX i aplikacją PeoPay oraz zapisać do promocji do 1 lipca 2024 r. Dziecko ma zalogować się do swojej aplikacji PeoPay oraz zapłacić min. 3 razy kartą lub BLIK do 31 lipca 2024 r.

Nagroda będzie wypłacona na Konto Przekorzystne dziecka do 31 sierpnia 2024 r. Szczegóły dostępna na: Promocje dla dzieci - Bank Pekao S.A.

7 proc. na koncie oszczędnościowym

Kolejnym prezentem od Banku jest niezwykle atrakcyjne oprocentowanie dla dzieci, które otworzą rachunek oszczędnościowy. To aż 7 proc. w skali roku przez 5 miesięcy od otwarcia rachunku Mój Skarb – dla salda do 5 tys. zł. Oferta jest ważna do 13 czerwca br. Warto przypomnieć, że Bank Pekao S.A. oferuje najmłodszym wiele innych produktów, m.in.:

Konto oszczędnościowe Mój Skarb, które można założyć maluchowi już w dniu jego narodzin.

Pakiet PeoPay KIDS to oferta dla dzieci w wieku 6-12 lat (w aplikacji PeoPay KIDS najmłodsi uczą się o świecie finansów z wirtualnym trenerem – Lisem, Żubrem lub Złotówką, pod dyskretnym nadzorem opiekuna (Panel rodzica).

Starsze dzieci mają do dyspozycji aplikację PeoPay i Konto Przekorzystne z kartą wielowalutową - prowadzenie Konta Przekorzystnego, obsługa karty do konta i wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie są bezpłatne aż do 26. r.ż.

Voucher 100 zł w dla rodzica

Pekao obdarowuje nie tylko dzieci, ale także ich rodziców! Opiekunowie, którzy założą swoim pociechom konto z kartą z wizerunkiem gamingowym, mogą otrzymać 8 tys. punktów w programie Bezcenne Chwile, czyli nagrodę o wartości 100 zł. Nagrody dostępne w ramach katalogu gaming i muzyka to m.in.:

karta podarunkowa Steam,

doładowanie do PlayStation Store,

cyfrowy kod na zakup gier na konsolę Xbox,

karta podarunkowa do Spotify Premium,

voucher do wykorzystania na eventim.pl.

Spełnienie warunków oferty dla opiekunów także jest uzależnione od wieku dziecka. W związku z tym w przypadku dziecka w wieku:

od 6. do. 12 r.ż. – rodzic zakłada dziecku Pakiet PeoPay KIDS, zawierający: Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, kartę Mastercard PeoPay KIDS z wizerunkiem gamingowym oraz aplikację PeoPay KIDS;

– rodzic zakłada dziecku Pakiet PeoPay KIDS, zawierający: Konto Przekorzystne, konto oszczędnościowe Mój Skarb, kartę Mastercard PeoPay KIDS z wizerunkiem gamingowym oraz aplikację PeoPay KIDS; od 13. do 17. r.ż. – rodzic otwiera nastolatkowi Konto Przekorzystne z kartą debetową Mastercard Debit FX z wizerunkiem gamingowym lub muzycznym.

Rodzice zainteresowani voucherem o wartości 100 zł, powinni założyć konto do 13 czerwca 2024 r. W okresie 30 dni od zawarcia umowy należy zapłacić przynajmniej pięć razy swoją kartą Mastercard zapisaną do programu Bezcenne Chwile. Osoby nieuczestniczące w programie lub niebędące klientami Banku Pekao – powinny założyć konto z kartą dla dziecka i dla siebie, a także przystąpić do programu Bezcenne Chwile.

Rodzic powinien zalogować się do aplikacji PeoPay lub na stronę Pekao24 lub wejść w zakładkę Panel rodzica, wybrać wiek dziecka oraz dedykowane produkty.