Za tablice rejestracyjne można trafić do więzienia! Nowe przepisy już obowiązują

Niekiedy tablice rejestracyjne padają ofiarą wandali lub czyjejś złośliwości. Jednak zdecydowana większość przypadków kradzieży tablic ma na celu ich wykorzystanie do popełnienia innych przestępstw, na przykład kradzieży paliwa.

Nowe przepisy już obowiązują

Od 1 października br., w związku z reformą Kodeksu Karnego, prawo stało się bardziej restrykcyjne dla osób, które próbują przypisać sobie tablice rejestracyjne z cudzych pojazdów*.

Nastąpiły istotne zmiany, ponieważ kradzież tablic rejestracyjnych jest teraz uważana za przestępstwo, a nie za wykroczenie, jak to było wcześniej, bazując na wartości strat. Artykuł 306c znowelizowanego kodeksu stanowi jasno:

"Kto dokonuje kradzieży tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej legalne użytkowanie tego pojazdu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, lub próbuje jej fałszowania lub przerabiania w celu użycia jako autentycznej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat".

Paragraf drugi tego samego artykułu dodaje:

"Tej samej karze podlega osoba, która używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, która nie jest przypisana do pojazdu, na którym ją umieszczono, lub używa przerobionej lub podrobionej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego jako autentycznej”.

Za brudne tablice też grozi mandat

Zatem osoba, która próbuje np. zmienić liczbę 3 na 8 w celu uniknięcia wykrycia przez fotoradar, naraża się na jeszcze poważniejsze konsekwencje prawne. To samo dotyczy osób, które umieszczają pożyczone tablice na niezarejestrowanych pojazdach, aby przeprowadzić badania techniczne - takie działania są nielegalne.

Ponadto, niezgodne z przepisami jest używanie tablic z nieodpowiednimi napisami, takimi jak "Młoda para" czy "Nowożeńcy". Zgodnie z artykułem 60 ustawy o ruchu drogowym, ozdabianie tablic lub umieszczanie numerów w innym miejscu niż to jest przewidziane konstrukcyjnie, grozi mandatem w wysokości 500 zł.

Należy również pamiętać, że tablice rejestracyjne muszą być zawsze czytelne. Jazda z zasłoniętymi błotem czy śniegiem numerami grozi mandatem w wysokości 100 zł.

Zyskaj ochronę z polisą LINK4

Kradzież tablic to kłopot i koszty. W przypadku wyrobienia nowych blach wraz z dowodem rejestracyjnym to wydatek 166,50 zł.

Teraz od tego problemu możesz się ubezpieczyć w LINK4, korzystając z polisy Kluczyki Plus. Za niewielką opłatę otrzymujesz dodatkową ochronę do OC oraz AC. Dzięki tej polisie nie będziesz musiał ponosić wszystkich kosztów związanych opłatami administracyjnymi za wydanie nowych tablic rejestracyjnych albo ich duplikatów. Wydatki do wysokości sumy ubezpieczenia zostaną opłacone przez LINK4.

Polisa zabezpiecza Cię też na wypadek innych nieprzyjemnych sytuacji. Przyda się również na przykład, gdy ktoś ukradnie Twój kluczyk do auta. Dorobienie kluczyka do nowoczesnego samochodu może być kosztowne. Dlatego też warto pomyśleć o tym zawczasu i zabezpieczyć się na taką ewentualność.

Nie martw się o utratę zniżek

Warto dodać, że wypłata należności w ramach polisy nie będzie mieć wpływu na zebrane przez lata zniżki. Dzięki temu nie musisz obawiać się o to, że przez skorzystanie z polisy kolejna transakcja ubezpieczeniowa będzie droższa.

Zatem uzupełnij ubezpieczenie OC i AC w LINK4 o ubezpieczenie Kluczyki Plus, a nie będziesz musiał martwić się, gdy Twój dowód rejestracyjny zostanie skradziony czy tablice bądź klucze padną łupem złodziei. Z dodatkową polisą unikniesz stresu oraz niepotrzebnych kosztów.

Tak kupisz ubezpieczenie w LINK4

Kluczyki Plus, czyli ubezpieczenie dowodu rejestracyjnego, kluczyków i tablic, to dodatkowa ochrona do Twojego pakietu OC i AC.

W LINK4 możesz nie tylko w bardzo łatwy sposób skomponować sobie zestaw ubezpieczeniowy, ale również rozłożyć składkę nawet na 4 raty.

Aby wykupić polisę w LINK4, nie musisz wychodzić z domu – ubezpieczenie możesz nabyć przez internet. Wystarczy, że masz dostęp do sieci, by w ciągu kilku chwil stać się właścicielem wybranego pakietu OC lub OC+AC wraz z dodatkiem Kluczyki Plus.

Na stronie link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z konsultantami pod numerem 22 444 44 44 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU na stronie link4.pl.

*Akt prawny (sejm.gov.pl)

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU