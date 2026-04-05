Śmieszne kartki na Wielkanoc 2026. Zabawne obrazki z jajem do pobrania za darmo

Redakcja se.pl
2026-04-05 9:15

Święta Wielkanocne to idealny czas na odrobinę humoru, dlatego warto postawić na śmieszne kartki na Wielkanoc 2026. Poniżej znajdziesz zabawne obrazki z jajem, które wywołają uśmiech na twarzach twoich bliskich. Wyślij oryginalne życzenia i spraw, by tegoroczne święta były pełne radości.

Zabawne kartki wielkanocne, czyli humorystyczne życzenia na święta

Kartki z życzeniami to świetny sposób, aby pokazać bliskim, że o nich pamiętasz. Coraz więcej osób wybiera elektroniczne wersje, które można szybko wysłać przez internet. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wydrukować obrazek i dołączyć go do świątecznego upominku. Poniższe darmowe kartki na Wielkanoc z pewnością urozmaicą tradycyjne składanie życzeń.

Polecany artykuł:

Życzenia wielkanocne 2026 - krótkie, religijne, śmieszne, oficjalne, dla rodziny

Darmowe śmieszne kartki na Wielkanoc do pobrania

Pod tekstem znajduje się galeria grafik, które możesz pobrać i wysłać swoim bliskim. Obrazki utrzymane są w lekkim, humorystycznym stylu, więc na pewno przypadną do gustu wielu osobom. Znajdziesz tu różne motywy, od zabawnych zajączków po jajka z dowcipnymi napisami. Wszystkie śmieszne obrazki wielkanocne są dostępne za darmo do wykorzystania.

Śmieszne kartki na Wielkanoc
Galeria zdjęć 15

Śmieszne życzenia na Wielkanoc 2026 z jajem

Czasami najlepsze życzenia to te, które wywołują uśmiech i poprawiają humor. Jeśli szukasz czegoś innego niż klasyczne wierszyki, te propozycje są właśnie dla ciebie. Poniżej znajdziesz wesołe życzenia wielkanocne, które idealnie pasują do zabawnych obrazków. Wybierz te, które najbardziej ci się podobają i wyślij je rodzinie lub znajomym.

Z okazji Wielkanocy życzę ci, aby zajączek nie pomylił adresów i przyniósł ci koszyk pełen radości. Niech jajka smakują lepiej niż zwykle, a mokry dyngus będzie wyjątkowo trafiony. Wesołych Świąt!

***

Radosnego Alleluja! Niech te święta będą tak udane, jak idealnie ugotowane jajko na twardo. Życzę ci spokoju, odpoczynku i mnóstwa czekoladowych jajeczek ukrytych w najmniej spodziewanych miejscach.

***

Wesołych Świąt Wielkanocnych! Życzę ci, żeby baranek w koszyczku nie zjadł całej rzeżuchy, a mazurek nie miał zakalca. Niech ten czas upłynie ci wesoło, leniwie i przede wszystkim smacznie.

***

Z okazji Wielkanocy życzę ci siły w rękach do malowania pisanek i celnego oka podczas śmigusa dyngusa. Niech twój stół ugina się od pyszności, a humor cię nie opuszcza. Alleluja i do przodu!

***

Radosnego Alleluja! Oby te święta przyniosły ci tyle energii, co zając na baterie. Ciesz się każdą chwilą, zajadaj pyszne baby wielkanocne i niech wiosenny nastrój zostanie z tobą na długo.

***

Wesołych Świąt! Życzę ci, aby tegoroczna Wielkanoc była kolorowa jak najpiękniejsza pisanka. Niech każdy dzień przynosi ci powody do śmiechu, a świąteczne kalorie idą w zapomnienie.

***

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę ci, żebyś znalazł więcej czekoladowych jajek niż obowiązków do zrobienia. Odpocznij, naładuj baterie i ciesz się wiosenną atmosferą. Wesołego jajka!

***

Alleluja! Niech te święta będą dla ciebie czasem beztroski, pysznego jedzenia i rodzinnego ciepła. Życzę ci, aby zajączek był hojny, a poniedziałek lany, ale nie za bardzo.

Polecany artykuł:

Darmowe kartki na Wielkanoc 2026. Obrazki z życzeniami do pobrania za darmo
QUIZ. Wielkanoc w czasach PRL. To był zupełnie inny świat
Pytanie 1 z 10
1. W czasach PRL szczególnie trudno było o zakup produktów. Obowiązywała wówczas tzw.:
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WIELKANOC