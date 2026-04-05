Zabawne kartki wielkanocne, czyli humorystyczne życzenia na święta

Kartki z życzeniami to świetny sposób, aby pokazać bliskim, że o nich pamiętasz. Coraz więcej osób wybiera elektroniczne wersje, które można szybko wysłać przez internet. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wydrukować obrazek i dołączyć go do świątecznego upominku. Poniższe darmowe kartki na Wielkanoc z pewnością urozmaicą tradycyjne składanie życzeń.

Darmowe śmieszne kartki na Wielkanoc do pobrania

Pod tekstem znajduje się galeria grafik, które możesz pobrać i wysłać swoim bliskim. Obrazki utrzymane są w lekkim, humorystycznym stylu, więc na pewno przypadną do gustu wielu osobom. Znajdziesz tu różne motywy, od zabawnych zajączków po jajka z dowcipnymi napisami. Wszystkie śmieszne obrazki wielkanocne są dostępne za darmo do wykorzystania.

15

Śmieszne życzenia na Wielkanoc 2026 z jajem

Czasami najlepsze życzenia to te, które wywołują uśmiech i poprawiają humor. Jeśli szukasz czegoś innego niż klasyczne wierszyki, te propozycje są właśnie dla ciebie. Poniżej znajdziesz wesołe życzenia wielkanocne, które idealnie pasują do zabawnych obrazków. Wybierz te, które najbardziej ci się podobają i wyślij je rodzinie lub znajomym.

Z okazji Wielkanocy życzę ci, aby zajączek nie pomylił adresów i przyniósł ci koszyk pełen radości. Niech jajka smakują lepiej niż zwykle, a mokry dyngus będzie wyjątkowo trafiony. Wesołych Świąt!

***

Radosnego Alleluja! Niech te święta będą tak udane, jak idealnie ugotowane jajko na twardo. Życzę ci spokoju, odpoczynku i mnóstwa czekoladowych jajeczek ukrytych w najmniej spodziewanych miejscach.

***

Wesołych Świąt Wielkanocnych! Życzę ci, żeby baranek w koszyczku nie zjadł całej rzeżuchy, a mazurek nie miał zakalca. Niech ten czas upłynie ci wesoło, leniwie i przede wszystkim smacznie.

***

Z okazji Wielkanocy życzę ci siły w rękach do malowania pisanek i celnego oka podczas śmigusa dyngusa. Niech twój stół ugina się od pyszności, a humor cię nie opuszcza. Alleluja i do przodu!

***

Radosnego Alleluja! Oby te święta przyniosły ci tyle energii, co zając na baterie. Ciesz się każdą chwilą, zajadaj pyszne baby wielkanocne i niech wiosenny nastrój zostanie z tobą na długo.

***

Wesołych Świąt! Życzę ci, aby tegoroczna Wielkanoc była kolorowa jak najpiękniejsza pisanka. Niech każdy dzień przynosi ci powody do śmiechu, a świąteczne kalorie idą w zapomnienie.

***

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę ci, żebyś znalazł więcej czekoladowych jajek niż obowiązków do zrobienia. Odpocznij, naładuj baterie i ciesz się wiosenną atmosferą. Wesołego jajka!

***

Alleluja! Niech te święta będą dla ciebie czasem beztroski, pysznego jedzenia i rodzinnego ciepła. Życzę ci, aby zajączek był hojny, a poniedziałek lany, ale nie za bardzo.