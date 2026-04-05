Były poseł zachęcał, by mieć dużo dzieci. Sam ma siedmioro! Jeden z synów to znany muzyk

Przed laty John Godson był ulubieńcem mediów, zasiadał w Sejmie jako poseł Platformy Obywatelskiej, potem poseł niezrzeszony, a w końcu został członkiem klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Był duchownym Kościoła Bożego w Chrystusie i prowadził Misję Pielgrzym w Łodzi. Często udzielał wywiadów, wszędzie było go pełno. Jednak kilka lat temu zdecydował się wyjechać z Polski i osiąść w Nigerii, z której pochodzi. Tam zajął się rolnictwem i założył ranczo zajmujące się m.in. hodowlą kóz. W 2021 roku próbował nawet swoich sił w tamtejszej polityce i kandydował na prezydenta Nigerii, niestety bez powodzenia.

Pierwsza żona Godsona była Polką

Wiele osób z pewnością pamięta, że Godson jako poseł, dużo mówił także o swoje rodzinie. Był żonaty z Polką, panią Aneta. Para poznała się, gdy Godson przyjechał do Polski po tym jak, dostał kosza od swojej dziewczyny, która nie chciała zostać jego małżonką. Godson jednak nie tracił wiary w to, że pozna odpowiednią kandydatkę i znajdzie miłość. Przygotowywał się do małżeństwa, a że doskonale wiedział, czego chce, stworzył nawet swoją własną listę dwunastu cech, które powinna spełniać jego przyszła żona. Nawiązał też kontakt z żoną pewnego pastora, a ta przekazała mu wiadomość o pięciu dziewczynach, które są warte zainteresowania z jego strony i mogą do niego pasować. Polityk po latach śmiał się, że był to swego rodzaju casting! Wśród tych dziewczyn znalazły się m.in. Asia (która jednak nie pasowała do przyszłego polityka charakterem) oraz Aneta (niestety nie umiała mówić po angielsku, a on wówczas nie znał polskiego).

Chciał iść drogą celibatu, ale zmienił zdanie!

Godson już niemal stracił nadzieję przez te niepowodzenia i chciał podjąć się celibatu. Ale w końcu poczuł, że jednak nie może rezygnować, a co więcej, wspomniana Aneta będzie jego żoną. Było to w 1994 roku w kwietniu. Późniejszy polityk zdecydował się pojechać do dziewczyny, przeprosić ją i spróbować odbudować relację. Traf chciał, że było to w dniu jej urodzin, a już dzień później John Godson oświadczył się Anecie!

Po jakimś czasie ona wyznała, że przed 23. urodzinami modliła się o męża, by ten się pojawił i obojętnie, jaki by był. A skoro to właśnie on przyjechał do niej z samego rana w dniu urodzin, to zgodziła się zostać jego żoną. Z tego związku polityk ma czworo, dziś dorosłych już dzieci, dwie córki o imionach Deborah (która jest mężatką) i Sharon (która także ma męża) oraz dwóch synów: Daniela i Izaaka. Niestety, małżeństwo nie przetrwało. Aktualnie polityk ma drugą, młodszą żonę i nową rodzinę.

Były poseł zmienił swoje życie. Wyjechał z Polski i ożenił się kolejny raz

Druga żona Johna Godsona, Miriam, pochodzi z Nigerii i zajmuje się projektowaniem mody. Małżonkowie mają trzy urocze córeczki: Lydię, Annę i Hannah. Dwie z nich to bliźniaczki. - Dziś i każdego dnia przypominam sobie, jak niesamowicie mam szczęście, że mam Cię przy sobie. Dałeś naszej rodzinie największy dar - swój czas, swoją energię i całe swoje serce. Świętując Cię w Dzień Ojca, wiedz, że jesteś głęboko kochany i doceniany, nie tylko za to, jakim jesteś ojcem, ale za to, jakim jesteś wspaniałym człowiekiem. Jesteś wszystkim w jednym, mój królu. Kochanie, nie mogę się doczekać kolejnych lat przygód, śmiechu i kochanych chwil z Tobą. Niech ten Dzień Ojca będzie początkiem roku pełnego radości, nowych wspomnień i niezłomnej więzi, którą łączy nas rodzina - napisała w sieci żona polityka z okazji Dnia Ojca.

Zresztą, jeśli chodzi o potomstwo, to za jedną ze swoich wypowiedzi został nawet uhonorowany nagrodą Srebrne Usta: - Apeluję do Polaków, abyśmy się nie bali mieć więcej dzieci. Mam czworo wspaniałych dzieci. Jeżeli możesz mieć jedno dziecko, możesz też mieć dwójkę. A jeżeli możesz mieć dwójkę, możesz też mieć trójkę. Ja zrobiłem swoje - powiedział ówczesny poseł PO podczas debaty po expose premiera Donalda Tuska w 2011 roku.

Syn Godsona nagrodzony w czasie festiwalu w Opolu

Rok temu głośno było o jednym z synów byłego posła, Danielu. Chłopak wygrał konkurs "Debiutów" w Opolu. Młody wokalista zaśpiewał utwór "Jest jak jest". Sukces syna od razu skomentował dumny tata: - Nasz syn, Daniel – odbierający swoją nagrodę pieniężną za zwycięstwo w 62. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w kategorii debiutów. Chwała Bogu!! - napisał na portalu X. Daniel Godson to bardzo utalentowany artysta. Naukę pobierał w szkole muzycznej, uczył się gry na gitarze klasycznej. Jego pasja do śpiewania narodziła się zaś w kościele. Daniel zaczynał swoją przygodę z muzyką na TikToku, publikując własne interpretacje popularnych piosenek. W 2024 roku nawiązał współpracę z wytwórnią Def Jam Recordings Poland, a jego pierwszym singlem był utwór „Day Off”.

Córki Godsona także mają muzyczny talent

Nie tylko Daniel jest artystą. Swego czasu John Godson chwalił się też wokalnymi osiągnięciami córki. W 2019 roku przekazał w sieci, że jego córka Sharon nagrywa w BBC: - Moja pierwsza córka - Sharon śpiewa i nagrywa na żywo w BBC w Wielkiej Brytanii. Ona sam zaś w wywiadzie dla natemat.pl opowiadała:

Muzyka, różne jej gatunki, rozbrzmiewała w domu niemal zawsze, była jego naturalnym elementem. Lecz chociaż wspólnie z siostrą śpiewałam od najmłodszych lat, to robiłyśmy to dla siebie i Boga. Nigdy nie myślałam o robieniu kariery w tej branży. Bycie piosenkarką brzmiało dla mnie mało poważnie, trochę jak dziecinne marzenie. Najpierw, parę lat temu, zaczęłam śpiewać w kościele – było to jedyne miejsce, w którym można było usłyszeć mój głos. Dodajmy: usłyszeć tak ledwo, ledwo, niezbyt głośno, gdyż byłam bardzo nieśmiała. Jednak Bóg miał inne plany i jakieś półtora roku temu uświadomił mi, jak ważne jest używanie talentów, którymi nas obdarował. Dlatego postanowiłam olać strach oraz wrodzoną nieśmiałość i zacząć robić to, co kocham - mówiła Sharon Kosobudzka.

