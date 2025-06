Daniel Godson wygrywa Debiuty w Opolu. To syn byłego posła!

Kasia Tusk pokazała to mimo wątpliwości. Internauci patrzą tylko na ten detal

to robi wrażenie

Porażające wyznanie Kożuchowskiej. Szok, co spotkało ją po tym, gdy została uhonorowana przez prezydenta Dudę

Daniel Godson wygrał Debiuty w Opolu

Młody wokalista zaśpiewał utwór "Jest jak jest" i wygrał konkurs Debiuty 2025. W nagrodę Daniel Godson otrzymał bon na 30 tys. zł. Jak pisze serwis eska.pl - utalentowany muzyk od małego był otoczony muzyką. Godson trafił do szkoły muzycznej, gdzie szkolił się w grze na gitarze klasycznej. Pasja do śpiewania narodziła się w kościele. To właśnie tam po raz pierwszy odważył się śpiewać, ucząc się nie tylko wokalu, ale też gry na basie. Początkowo publikował covery na TikToku,a jego wersje znanych piosenek biły rekordy wyświetleń, Wkrótce zaczął komponować własne utwory. Niedawno bawił widownię na festiwalu ZORZA Dawida Podsiadły. Wszystko za sprawą projektu FENOMEN, który wygrał w kategorii Muzyka.

Kim jest John Godson?

Mało kto wie, że zwycięzca Debiutów to syn byłego posła Johna Godsona! Przed laty John Godson był ulubieńcem mediów, zasiadał w Sejmie jako poseł Platformy Obywatelskiej, potem poseł niezrzeszony, a w końcu został członkiem klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Często udzielał wywiadów. Jednak kilka lat temu zdecydował się wyjechać z Polski i osiąść w Nigerii, z której pochodzi. Tam zajął się rolnictwem i założył ranczo zajmujące się m.in. hodowlą kóz. W 2021 roku próbował nawet swoich sił w tamtejszej polityce i kandydował na prezydenta Nigerii.

Sonda Będziesz oglądać festiwal w Opolu 2025? Tak! Jak co roku. Piękne występy Nie, nie mam czasu Może czasem coś tam zerknę