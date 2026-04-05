Data długiego weekendu zależy od Wielkanocy. Kiedy wypada Boże Ciało?

Boże Ciało w 2026 roku przypada w czwartek, 4 czerwca.

Jest to ruchome święto katolickie, obchodzone w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, upamiętniające obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

W Polsce święto to jest dniem ustawowo wolnym od pracy, charakteryzującym się uroczystymi procesjami z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy.

Boże Ciało - jedno z najważniejszych świąt katolickich

Boże Ciało ma szczególne znaczenie religijne. W tym dniu w wielu krajach, zwłaszcza o tradycji katolickiej, organizowane są uroczyste procesje ulicami miast i wsi. W Polsce święto to ma bardzo bogatą oprawę – wierni uczestniczą w procesjach, podczas których Najświętszy Sakrament jest niesiony w monstrancji do czterech ołtarzy symbolizujących cztery Ewangelie.

Procesje Bożego Ciała są nie tylko wydarzeniem religijnym, ale również ważnym elementem kultury i tradycji. Ulice dekorowane są kwiatami, brzozowymi gałązkami i religijnymi symbolami, a dzieci, szczególnie te po Pierwszej Komunii Świętej, często sypią kwiaty przed Najświętszym Sakramentem. W wielu regionach Polski zachowały się także lokalne zwyczaje związane z tym dniem, co dodatkowo podkreśla jego wyjątkowy charakter.

Boże Ciało rozpoczyna długi weekend. Kiedy wypada?

Warto również zaznaczyć, że Boże Ciało w Polsce jest dniem ustawowo wolnym od pracy, co sprawia, że wiele osób wykorzystuje ten czas na odpoczynek lub krótkie wyjazdy. Uroczystość zawsze wypada w czwartek, co sprawia, że religijne święto staje się równocześnie początkiem długiego weekendu. Wystarczy bowiem wziąć wolne w piątek po Bożym Ciele i ma się aż cztery dni odpoczynku.

W 2026 roku Boże Ciało przypada 4 czerwca, ponieważ jest ono obchodzone w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, która z kolei przypada tydzień po Zesłaniu Ducha Świętego (Zielone Świątki). Święto Zesłania obchodzimy natomiast w siódmą niedzielę po Wielkanocy (24 maja), w tzw. Dzień Pięćdziesiątnicy.

