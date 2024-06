i Autor: materiały prasowe

Wakacje z dzieckiem

Zabawa i relaks blisko natury – idealny pomysł na rodzinny weekend!

Coraz cieplejsze dni zachęcają do spędzania czasu na zewnątrz i aktywnego wypoczynku na łonie natury. Bliskość przyrody, czyste powietrze, atrakcje dla dzieci w każdym wieku połączone z możliwością odpoczynku – to kryteria, którymi wielu rodziców kieruje się, poszukując rozrywki dla swoich pociech. Nie musisz pokonywać setek kilometrów, aby znaleźć się w takim miejscu. Położony nieopodal Warszawy Julinek Park to świetny pomysł na weekendowy, rodzinny wypad. Jakie atrakcje czekają na miejscu?

Dobra zabawa blisko natury Rosnąca świadomość ekologiczna i troska o środowisko stają się codziennością wielu Polaków[1], a takie wartości od najmłodszych lat warto przekazywać pociechom. Nie od dziś wiadomo, że dzieci najskuteczniej uczą się poprzez zabawę! Nieprzypadkowo rodzice coraz częściej szukają miejsc wypoczynku z dala od gwaru ulic, w których spędzą wspólnie czas w otoczeniu przyrody. Relaks i zabawa w klimacie slow life Czyste powietrze i towarzystwo lasu stanowią odskocznię od miejskiej codzienności. Bliskość przyrody pozwala najmłodszym dostrzec powody, dla których należy się o nią troszczyć. Wybierając miejsce na weekendowy wypad warto dodatkowo zwrócić uwagę na dostępny tam wachlarz atrakcji. Jest to szczególnie ważne, gdy wybieramy się na wycieczkę z dziećmi w różnym wieku. Zadbajmy o to, aby żadne z nich się nie nudziło, a każde znalazło coś dla siebie. Plac zabaw, warsztaty ekologiczne czy animacje w cyrkowym klimacie to tylko przykładowe pomysły na wypoczynek. Aktywne spędzanie czasu w rodzinnym gronie, z dala od miejskiego gwaru i szybkiego tempa życia, ułatwia budowanie więzi i pokazuje dzieciom, że rozrywka nie znajduje się jedynie przed ekranem telefonu czy komputera. Wielu rodziców poszukuje atrakcji, które oderwą pociechę od elektroniki oraz wpłyną na zdrowie i kondycję fizyczną. Dzieci ucieszą z pewnością kolorowe dmuchańce, park linowy z trasami w koronie drzew o różnym stopniu trudności czy tory tubingowe do zjazdów kolorowymi pontonami. Różne wydarzenia, sztuki teatralne i cyrkowe pokazy w wykonaniu doświadczonych akrobatów, aktorów i artystów znanych z telewizyjnych talent-show zainteresują nie tylko dzieci, ale także rodziców. To wszystko można znaleźć na terenie Julinek Park. Rodzinna wycieczka rowerowa w głąb lasu i odkrywanie nowych miejsc to kolejny z pomysłów na wspólny, angażujący czas. Piknik na leśnej polanie będzie idealnym zwieńczeniem takiej wyprawy i okazją do rozmów i zabaw. i Autor: materiały prasowe Wodne szaleństwo – frajda dla osób w każdym wieku Lato zbliża się wielkimi krokami, a aktywny wypoczynek nad wodą wydaje się idealnym rozwiązaniem na ciepłe dni. Liczne zjeżdżalnie, baseny o różnej głębokości i inne wodne atrakcje pod gołym niebem – z takiej atrakcji można skorzystać nieopodal Warszawy. Jest to pierwsze tego typu miejsce w okolicy, w leśnym otoczeniu, co dodaje mu sielankowego klimatu i pozwoli poczuć się jak na wakacjach. Czas w otoczeniu przyrody zdaje się płynąć wolniej, pozwalając tym samym na niekończące się godziny zabawy i wypoczynku. Weekend poza miastem to świetny pomysł dla wszystkich świadomych rodziców, którzy chcą zapewnić pociechom jakościową rozrywkę w towarzystwie natury, z daleka od miasta i szybkiego trybu życia. Bilety do Julinek Park dostępne są zarówno online (na stronie internetowej www.julinek.com.pl), jak i na terenie parku – w kasie oraz biletomacie. [1] Raport CBOS pt. Świadomość ekologiczna Polaków, 2020, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_163_20.PDF i Autor: materiały prasowe