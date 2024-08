Zabawa nauką

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon ul. Izydora Stella-Sawickiego 26, Kraków

Odwiedzić tu można wystawę stałą zorganizowana pod hasłem: „Człowiek i jego marzenia”. To ponad 100 eksponatów interaktywnych, podzielonych na pięć sekcji tematycznych. Poszczególne urządzenia pozwalają poznać m.in. budowę organizmu człowieka, funkcjonowanie społeczeństw, odkrywanie świata, przyrodę, technologię i wykazać się kreatywnością.

Znajdują się tu także m.in.:

laboratoria: przyrody, cząstek, reakcji, smaków oraz pracownie: techniki i innowacji,

pierwszy w Krakowie ogólnodostępny ogród na dachu,

park z naukowym plac zabaw z eksponatami plenerowymi.

Więcej informacji na stronie: cogiteon.pl Budowa centrum kosztowała ponad 96 mln zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło prawie 67 mln zł.

Geopark Świętokrzyski

Geopark Świętokrzyski obejmuje obszar 5 gmin: Kielce, Chęciny, Morawica, Sitkówka, Piekoszów. Ilustruje dziedzictwo geologiczne regionu – różnorodność skał osadowych i powiązane z nimi złoża mineralne, gleby i roślinność wykorzystywane przez człowieka od niemal 60 tys. lat. Obejmuje 19 stanowisk. Należą do nich m.in. Jaskinia Raj, Jaskinia Piekło, Kadzielnia, Rezerwat Ślichowice i Wietrznia. Geopark skupia się także na dziedzictwie kulturowym –m.in. najstarszych śladach osadnictwa ze znaleziskami narzędzi krzemiennych oraz ochry – rytualnego czerwonego barwnika wytwarzanego z rudy żelaza. Geopark to także lokalne zwyczaje, obrzędy, kultura, rzemiosło, tradycje czy kuchnia. Obejmuje 16 stanowisk m.in. Park Etnograficzny w Tokarni czy zamek królewski w Chęcinach. Dziedzictwo przyrodnicze Świętokrzyskiego Geoparku to bogactwo flory i fauny, które zaznacza się szczególnie mocno w części Geoparku objętej ochroną w ramach Chęcińsko- -Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje sześć stanowisk m.in. Dolinę Czarnej Nidy czy Rezerwat Milechowy. Przygotowując trasę zwiedzania, warto posiłkować się informacjami ze strony internetowej geopark.pl Wartość projektu wyniosła prawie 14 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej prawie 12 mln zł.

Młyn Wiedzy w Toruniu ul. Władysława Łokietka 5,Toruń

Na przestrzeni 5 tys. m², na sześciu kondygnacjach znajduje się przestrzeń wystawiennicza, pracownie naukowe i sale ekspozycyjne dla dzieci. Na parterze odwiedzających wita Wahadło Foucaulta. Jego odchylenie jest dowodem na ruch obrotowy Ziemi. Toruńskie Wahadło Foucaulta ma 33 metry długości, a jego serce waży 35 kg. Dzieci, młodzież i dorośli mogą poznawać tajniki fizyki, astronomii i przyrody. Można bawić się w domku na drzewie, łowić ryby, układać konstrukcje z innowacyjnych klocków. Przed dziećmi wiele zagadek i wciągających zadań do rozwiązania. Zabawy uczą twórczego myślenia, rozwiązywania problemów i cierpliwości. Warto też odwiedzić wystawę „IDEE”. Składa się ona z kilku stref: „Sztuki i Piękna”, „Komunikacji”, „Życia” i „Konstruktora”. Każda ze stref jest inna i mówi o ideach w służbie człowiekowi. Można tu poznać m.in. budowę człowieka i zobaczyć przykłady wynalazków. Wystawa „AstroCamera” to zdjęcia nieba nadesłane na dziesięć edycji konkursu astrofotograficznego „AstroCamera”, organizowanego przez gdańskie centrum nauki Hevelianum. To niezwykła podróż w czasie i przestrzeni. Kolejne wystawy to Ścieżki Dorastania, Dojrzewania i Społeczno- -Kulturowa. Ilustrują życie człowieka anatomiczne, fizjologiczne, uczuciowe i rodzinne w różnych okresach Koszt budowy centrum to blisko 18 mln zł, z czego 12,4 mln zł to dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zwiedzaj Kielce z aplikacją

Kielecką Kadzielnię i Ogród Botaniczny można zwiedzać z aplikacją turystyczną „KielceNaturalnie”. Aplikacja powstała w ramach projektu „CyberMatryca – Zintegrowany system obsługi turysty”, który dofinansowała Unia Europejska. Bezpłatnie można ją ściągnąć na urządzenia z systemem Android.

Epi-Centrum w Białymstoku Stadion Miejski, ul. Słoneczna 1, Białystok

Epi-Centrum składa się z dwóch odrębnych stref. Pierwsza z nich to Strefa Małego Odkrywcy – przestrzeń edukacyjna dla najmłodszych. Znajduje się tu pięć obszarów tematycznych: Poznawanie i wiedza, Poznaj swoje ciało, Technika, Świat budownictwa, Energia wody oraz Laboratorium Małego Odkrywcy. Wszystkie doświadczenia i zabawy dostosowane są do możliwości dziecka.

Druga strefa to Wystawa Główna, skierowana do osób w każdym wieku. Na jej terenie znajduje się prawie 100 stanowisk doświadczalnych z dziedzin takich jak: optyka, transport, telekomunikacja, medycyna, automatyka, robotyka, mechanika, energetyka, elektromobilność oraz wiele innych. Wartość projektu wyniosła ponad 25 mln zł, w tym wsparcie ponad 17 mln zł.

Podkarpackie Centrum Nauki

Jasionka 952a, Jasionka k. Rzeszowa Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to ośrodek popularyzujący naukę, program powiązany jest z tzw. inteligentnymi specjalizacjami województwa, w tym z: lotnictwem, kosmonautyką, informatyką i telekomunikacją oraz szeroko rozumianą jakością życia. Centrum to miejsce dynamiczne i interaktywne, w którym można do woli eksperymentować, testować, pytać, doświadczać i rozwijać naukowe zainteresowania. Służy do tego prawie 200 interaktywnych eksponatów oraz pięć w pełni wyposażonych pracowni warsztatowych. Budowa Centrum była współfinansowana z Funduszy Europejskich. Przyznane dofinansowanie to 76 mln złotych.