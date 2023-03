Zabezpiecz swoje auto przed każdym ryzykiem. Tak działa kompleksowa ochrona AC

Sprawa oczywista: będąc właścicielami pojazdu, musisz wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, tzw. OC. Jest to ubezpieczenie, do którego posiadania obliguje prawo. Ubezpieczenie to chroni Ciebie i każdego kierowcę Twojego pojazdu wyłącznie przed finansowymi konsekwencjami wypadków i kolizji, które powstały z Twojej winy na innym pojeździe lub osobie. OC nie działa natomiast w przypadku szkód, które powstały w Twoim własnym samochodzie. Aby liczyć na odszkodowanie, musisz mieć autocasco, które jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Dlaczego AC się opłaca?

Warto zadbać o takie zabezpieczenie. Nawet błaha naprawa uszkodzonego zderzaka czy zarysowanego lakieru wiąże się dziś z poważnymi wydatkami. Części i usługi są drogie. W zdecydowanej większości wartość odszkodowania wielokrotnie przewyższa wysokość składki. Zatem kupno takiej polisy to bardzo opłacalna inwestycja we własne bezpieczeństwo. Zapewniasz sobie komfort i spokój, mając świadomość, że cokolwiek się wydarzy – czy to w przypadku burzy, wypadku czy innego nieszczęścia – nie zostaniesz sam z problem, stresem oraz kosztami, które mogą być nie do udźwignięcia dla Twojego budżetu.

AC w LINK4 chroni wszystkie ryzyka

Autocasco w LINK4 zawierane jest w formule all risk. Co to oznacza? Firma odpowiada za wszelkie zdarzenia, za wyjątkiem tych wprost wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia jako wyłączenia. Ochrona jest kompleksowa i obejmuje bardzo szeroki wachlarz przypadków, w tym także wszystkie zagrożenia związane z żywiołami.

Najczęściej AC wykorzystywane jest jednak w zdarzeniach, które występują masowo: są to kolizje, wypadki, ale również kradzieże. Ochrona obejmuje nie tylko cały pojazd, ale też każdy standardowy element jego wyposażenia.

Ostatnio prawdziwą plagą są kradzieże katalizatorów. Także w takim przypadku polisa pokryje szkody zgodnie z wariantem zawartej umowy.

Co więcej, LINK4 nie tylko zadba o naprawę pojazdu, ale także zwróci koszty ewentualnego holowania samochodu do warsztatu lub parkowania go na parkingu strzeżonym do czasu przybycia rzeczoznawcy.

Twoje autocasco wypadkowe obejmować będzie szkody, które powstaną na terenie całej Europy. Trzeba jednak pamiętać, że na terenie Białorusi, Rosji, Mołdawii i Ukrainy nie funkcjonuje autocasco kradzieżowe.

W LINK4 szybko zlikwidujesz szkodęWybierając AC, masz do wyboru dwa warianty likwidacji szkody:

1) WARSZTAT – naprawiasz auto w warsztatach ASO,

2) KOSZTORYS – otrzymujesz odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawiasz auto we własnym zakresie.

Co ważne, w ubezpieczeniu AC firma rozlicza szkody z korzyścią dla Ciebie, ponieważ:

● w wariancie WARSZTAT do naprawy samochodu stosowane są oryginalne części zamienne,

● nawet po wypadku auto jest nadal ubezpieczone na pełną sumę,

● możesz wykupić amortyzację, dzięki czemu odszkodowania nie zmniejsza się o zużycie części podlegających wymianie,

● w standardzie jest stała suma ubezpieczenia dla nowego pojazdu,

● otrzymujesz również ubezpieczenie bagażu podręcznego oraz fotelików dziecięcych od zniszczenia i kradzieży, dodatkowo przy wypłacie za nie odszkodowania nie mają zastosowania udział własny i franszyza integralna.

Ubezpieczenie AC samochodu pozwala także na telefoniczne zgłoszenie szkody, wystarczy zadzwonić pod numer 22 444 44 44. W tracie rozmowy konsultant zbierze od Ciebie najważniejsze informacje, poda Ci numer sprawy i poinformuje o dalszych czynnościach.

Polisa AC – czym się kierować przy wyborze?

Kupując ubezpieczenie samochodu AC, warto zwrócić uwagę nie tylko na cenę, ale także zakres polisy. Na wysokość składki mają wpływ takie czynniki jak wartość, wersja wyposażenia i wiek pojazdu. Znaczenie ma nawet wielkość miasta, w którym najczęściej użytkowany jest samochód – ten aspekt wpływa m.in. na ryzyko stłuczki lub wypadku. Co jeszcze jest ważne z punktu widzenia kierowcy? – Im młodsze auto, tym bardziej zalecałbym zwrócić uwagę, czy mam stałą wartość ubezpieczenia. Zainwestowaliśmy sporo w zakup auta i nie chcielibyśmy, by ta wartość ulegała zmianie – radzi kierowcom Grzegorz Sikora z Zespołu Merytorycznej Likwidacji Szkody w LINK4. – Przy starszym aucie zwróciłbym uwagę, czy mogę wykupić tzw. amortyzację, żeby nie mieć pomniejszonej procentowo wartości nowej części auta o wiek mojego samochodu. - tłumaczy ekspert LINK4.

Dlatego, aby poznać cenę polisy, skorzystaj z kalkulatora ubezpieczeń dostępnego na stronie link4.pl i sprawdź, ile będzie kosztowało Autocasco dopasowane do Twoich konkretnych oczekiwań! Kalkulator wyliczy cenę dla Ciebie w mniej niż 60 sekund. Możesz też odwiedzić agenta ubezpieczeniowego współpracującego z LINK4, który doradzi i przedstawi najlepszą ofertę.

Ubezpieczenie Autocasco w LINK4 najkorzystniej kupisz w pakiecie OC/AC. Oferta jest bardzo elastyczna. Ubezpieczenie AC można dokupić do posiadanego OC w LINK4 w terminie do 2 miesięcy od startu polisy OC.

Więcej informacji, w tym wszystkie limity i ograniczenia, znajdziemy w OWU komunikacja na stronie www.link4.pl

Artykuł powstał we współpracy z Grupą PZU.