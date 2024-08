Ząbkowanie, jak to ugryźć? Przyjemne z pożytecznym – dlaczego warto wybrać żyrafę Sophie jako gryzak podczas ząbkowania latem

Co po wakacyjnej stłuczce? Możesz naprawić samochód szybko i taniej niż myślisz. Sprawdziliśmy to dla ciebie!

Wykonany z naturalnego materiału, pokryty bezpieczną dla niemowląt farbą spożywczą, kolorowy i piszczący gryzak to produkt, który pokochali niejeden maluch i jego mama . Na rynku króluje już od 63 lat zdobywając w tym czasie zaufanie rodziców na całym świecie. Do tej pory sprzedano go aż 70 mln sztuk! Obecnie jest obecny w 85 krajach na całym świecie. Czy już wiesz, o jakim gryzaku mowa..?

Z Paryża do serc matek na całym świecie

Pierwsza Żyrafa Sophie (Sophie la girafe) powstała we Francji gdzie została ręcznie wyprodukowana przez paryską firmę Vulli w 1961 roku akurat w Dniu świętej Zofii. Sophie to gryzak-zabawka w postaci uroczej żyrafy, która przyciąga wzrok swoim uśmiechem i charakterystycznymi centkami na lateksowym ciele. Do dziś kultowa żyrafa jest wykonywana ręcznie. O sukcesie żyrafki zadecydowały m.in. ponadczasowy design i wysokiej jakości materiały. Nic dziwnego, że sięgnęły po nią również dla swoich pociech takie gwiazdy jak Naomi Watts czy Miranda.

Ząbkowanie nie musi być straszne

Wyrzynanie się pierwszych zębów u maluszka to proces bardzo indywidualny, u jednych zaczyna się wcześniej, u innych później. Niektóre dzieci gorączkują jeden dzień i jest po sprawie, u innych pojawia się szereg różnych objawów takich jak m.in. utrata apetytu, biegunka, niekiedy pojawia się odruch wymiotny i kaszel, który nie zawsze zwiastuje infekcję ale może mieć związek z obniżoną w tym czasie odpornością dziecka. Przy ząbkowaniu w wyniku wzmożonego ślinienia się wokół ust, na brodzie czy szyi czasem może pojawić się wysypka. Obrzmiałe dziąsła, ból i swędzenie powodują, że maluszek staje się bardziej płaczliwy, rozdrażniony, ma większą potrzebę bycia przytulanym, noszonym na rękach, budzi się w nocy. W poszukiwaniu ulgi dziecko wkłada do ust napotkane przedmioty często znalezione przypadkiem i nie zawsze bezpieczne. Z tej potrzeby narodziła się Sophie, która odwraca uwagę od nieprzyjemnych dolegliwości, przynosi ulgę i bawi!

Jak powstaje Sophie?

Wyobraźmy sobie gipsowe formy w kształcie żyrafki. Do nich wlewa się gorący, płynny lateks. Następnie, aby rozprowadzić materiał wewnątrz form równomiernie, są one poddawane delikatnemu wirowaniu i obracaniu. Potem zaczyna się „dojrzewanie” czyli trwający 3 miesiące okres, w którym żyrafy są suszone. Usuwanie nadmiaru wilgoci odbywa się w stopniu pozwalającym zachować elastyczność produktu. Potem żyrafy są polerowane. Kolejny etap to „musicale”, czyli dodanie piszczałki, dzięki któremu żyrafka przy naciśnięciu wydaje charakterystyczny dźwięk. Następnie każda żyrafka ma ręcznie malowane oczy, usta, policzki, uszy i kopytka, a wszystko odbywa się przy użyciu naturalnych barwników. Każda Sophie otrzymuje własny numer partii dla sprawnej kontroli jakości. I gotowe!

Ulga w ząbkowaniu i wszechstronny rozwój

Wielu rodziców drży na samą myśl o ząbkowaniu swojego dziecka. Warto pamiętać o tym, że naturalny i ciekawy wizualnie gryzak zainteresuje ząbkującego malucha i pomoże mu łatwiej przejść przez ten trudny etap. Sophie to nie tylko gryzak – to również pomocnik w rozwoju niemowląt i małych dzieci, który angażuje zmysł:

wzroku (u trzymiesięcznych maluchów widzenie ogranicza się do rozpoznawania kontrastów, w tym wieku dzieci jeszcze nie widzą całej gamy kolorów. Dlatego Sophie jest pokryta ciemnymi, kontrastującymi centkami na ciele, a nasza pociecha łatwo ją rozpoznaje. Żyrafka ma sympatyczny wygląd, uśmiech poprawia też nastrój ząbkującego maluszka, zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa i przynosi spokój);

(u trzymiesięcznych maluchów widzenie ogranicza się do rozpoznawania kontrastów, w tym wieku dzieci jeszcze nie widzą całej gamy kolorów. Dlatego Sophie jest pokryta ciemnymi, kontrastującymi centkami na ciele, a nasza pociecha łatwo ją rozpoznaje. Żyrafka ma sympatyczny wygląd, uśmiech poprawia też nastrój ząbkującego maluszka, zwiększa jego poczucie bezpieczeństwa i przynosi spokój); dotyku (żyrafa przypomina w dotyku skórę matki, jest miękka, co wywołuje u niemowląt podobne reakcje, jak podczas przytulania przez rodzica, przynosi spokój i ukojenie. 18-centrymetrowy gryzak jest lekki, miękki, nie grozi bolesnym uderzeniem przy machaniu, a długie nogi i szyja są łatwe w chwytaniu i trzymaniu, co rozwija umiejętności motoryczne dziecka);

(żyrafa przypomina w dotyku skórę matki, jest miękka, co wywołuje u niemowląt podobne reakcje, jak podczas przytulania przez rodzica, przynosi spokój i ukojenie. 18-centrymetrowy gryzak jest lekki, miękki, nie grozi bolesnym uderzeniem przy machaniu, a długie nogi i szyja są łatwe w chwytaniu i trzymaniu, co rozwija umiejętności motoryczne dziecka); zapachu (lateks w zapachu przypomina gumę, nie zawiera sztucznych związków chemicznych, a dzieci potrafią rozpoznać Sophie pośród innych zabawek właśnie po tej naturalnej woni);

(lateks w zapachu przypomina gumę, nie zawiera sztucznych związków chemicznych, a dzieci potrafią rozpoznać Sophie pośród innych zabawek właśnie po tej naturalnej woni); smaku (zarówno tekstura gryzaka, jak i wystające elementy – uszy, rogi, nos czy kopytka – to idealne miejsca do gryzienia, co zarówno jest sposobem maluchów na poznawanie świata, jak i na złagodzenie objawów ząbkowania, przynosi ulgę w przypadku swędzących i bolesnych dziąseł. Długa szyja delikatnie masuje całą przednią część górnych i dolnych dziąseł, do tylnych zębów najlepiej dotrą długie nogi żyrafki, które doskonale zastępują palce malucha);

(zarówno tekstura gryzaka, jak i wystające elementy – uszy, rogi, nos czy kopytka – to idealne miejsca do gryzienia, co zarówno jest sposobem maluchów na poznawanie świata, jak i na złagodzenie objawów ząbkowania, przynosi ulgę w przypadku swędzących i bolesnych dziąseł. Długa szyja delikatnie masuje całą przednią część górnych i dolnych dziąseł, do tylnych zębów najlepiej dotrą długie nogi żyrafki, które doskonale zastępują palce malucha); słuchu (dźwięki piszczałki doskonale odwraca uwagę malucha od bólu wyrzynających się zębów, jednocześnie stymulując słuch dziecka. Wesołe popiskiwanie Sophie może być uciążliwe jedynie dla rodziców gdy maluch zaczyna ją gryźć o 4 rano, natomiast nie jest uciążliwe dla dziecka, które ten dźwięk bawi i jednocześnie uczy związku przyczynowo-skutkowego tj. „muszę nacisnąć by Sophie śmiesznie zapiszczała”).

Bezpieczeństwo

Sophie to nie tylko atrakcyjna zabawka, ale też bezpieczny gryzak dla najmłodszych dzieci. Wystarczy spojrzeć na rozstaw nóg kultowej żyrafki (zgodny z normą unijną), który umożliwia dotarcie do tylnej części dziąseł bez ryzyka, że dziecko wepchnie sobie samo cały gryzak do gardła. Żyrafka powstała z myślą o bezpieczeństwie dzieci, przy czym gryzak (jeśli nie jest przytrzymywany przez dziecko rączkami) wypada z buzi, co zapobiega zablokowaniu dróg oddechowych. Jednocześnie tak zaprojektowany gryzak nie przeszkadza prawidłowemu zgryzowi i napięciu żuchwy, a w przyszłości dziecku łatwiej będzie się rozstać z gryzakiem niż ze smoczkiem czy ssanym kciukiem.

Ekologia i ochrona żyraf

Używane do produkcji gryzaków gipsowe formy są wielokrotnego użytku. Po zużyciu się trafią do recyklingu. Produkt powstaje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Sophie jest wykonana w 100 proc. z naturalnego lateksu (w przeciwieństwie do wielu zabawek z plastiku), który pochodzi z samodzielnie odnawiającego się drzewa Hevea. Jest to materiał elastyczny, wodoodporny, izolacyjny, przyjemny w dotyku i zapachu, a ponadto ulega degradacji biologicznej. Warto wspomnieć również o tym, że francuska firma Vulli, producent Sophie, wspiera ochronę żyraf dziko żyjących razem z Giraffe Conservation Foundation (GCF). To jedyna na całym świecie fundacja, która swoje działania koncentruje wyłącznie na ochronie i odbudowie 4 gatunków afrykańskich żyraf w aż 16 krajach tego kontynentu. Sophie la girafe to ponadczasowy gryzak, który od początku istnienia jest ceniony za jakość, bezpieczeństwo i skuteczność w łagodzeniu objawów ząbkowania oraz korzyści rozwojowe. Warto mieć go w swoim domu. Twoje dziecko pokocha Sophie, ty również!

