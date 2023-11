Zapewnij bezpieczeństwo swojej rodzinie

Zastanów się, kiedy ostatnio robiłeś badania profilaktyczne? Pewnie dawno. A może to były tylko podstawowe badania np. do pracy?

Jak pokazują dane Eurostatu aż 40 proc. Polaków nie wykonuje badań profilaktycznych, co jest jednym z najgorszych wskaźników w Europie. Badania mogą wykryć wiele groźnych chorób np. nowotwory na wczesnym etapie, kiedy są one bardzo często uleczalne. Tymczasem w Polsce wiele osób, lekceważąc badania kontrolne, umiera na raka lub z powodu braku profilaktyki skazuje siebie w przyszłości na niepełnosprawność. Wskaźnik umieralności z powodu raka w naszym kraju jest jednym z najwyższych w krajach OECD (wysoko rozwiniętych państwa świata)). W Polsce w 2021 r. na raka umarło aż 228 osób na 100 tys. mieszkańców, a w krajach OECD średnio – 191. Co roku z przyczyn kardiologicznych umiera 175 tys. Polaków. Pomyśl, co stanie się z twoją rodziną, gdy zachorujesz?

Ubezpiecz się dla dobra bliskich

Ubezpieczenie na życie daje poczucie bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak choroba lub wypadek, kiedy nagle możesz stracić możliwość pracy i zarabiania, a w konsekwencji utrzymania rodziny.

PZU proponuje tu sprawdzone rozwiązania –ubezpieczenia, które łączą w sobie zarówno finansowe zabezpieczenie bliskich w razie twojej śmierci, jak również dodatkowe możliwości ochrony, dostosowane do potrzeb rodziny. Każdy z członków rodziny może cieszyć się kompleksową ochroną w ramach jednej i tej samej polisy, zamiast kilku osobnych ubezpieczeń. Dzięki temu łatwiej jest zapanować nad domowym budżetem.

Szeroka oferta

Do wyboru masz:

PZU Gwarantowane Jutro

To ubezpieczenie na wypadek śmierci, które zapewnia również możliwość oszczędzania na przyszłość. Na koniec ubezpieczenia PZU gwarantuje wypłatę ustalonej wcześniej kwoty, a wysokość wypłaty nie zależy od sytuacji na rynkach finansowych, np. na giełdzie. Dzięki temu klienci PZU nie ryzykują utraty oszczędności. W przypadku śmierci ubezpieczonego, pieniądze z ubezpieczenia trafią bezpośrednio do osób, które zostały wskazane w polisie, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego. Ubezpieczenie jest oferowane osobom w wieku od 13 do 65 lat.

PZU Wsparcie Najbliższych

To wyjątkowe ubezpieczenie i jedno z nielicznych tego typu w Polsce. Ochrona PZU trwa tutaj aż do końca życia ubezpieczonego, choćby żył 100 lat lub dłużej, ale składki za polisę płaci się tylko przez określony czas (np. do 70. roku życia). Ubezpieczenie mogą zawrzeć osoby w wieku 13-80 lat.

PZU Ochrona Każdego Dnia

To najprostsze zabezpieczenie finansowe bliskich lub innych osób na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Jest ono skutecznym sposobem spłaty zobowiązań – np. kredytu hipotecznego lub pożyczki, w razie śmierci. Co ważne, PZU gwarantuje, że po zakupie polisy nie zmieni wysokości składki w całym okresie ubezpieczenia (choćby trwało ono i 30 lat).

PZU Na Dobry Początek

To również ubezpieczenie na życie, ale połączone z oszczędzaniem na przyszłość dziecka – z przeznaczeniem np. na jego przyszłą edukację (studia, utrzymanie), jego usamodzielnienie (samochód, wynajem mieszkania, wkład własny na zakup mieszkania) itp. Na koniec ustalonego okresu ubezpieczenia, kiedy dziecko będzie już pełnoletnie otrzymuje wypłatę z polisy, lub też jeśli ubezpieczony (np. rodzic) umrze w trakcie trwania ochrony. Umowę można zawrzeć od pierwszego dnia urodzenia dziecka, a ubezpieczeni muszą mieć od 18 do 55 lat.

Pamiętaj!

Każde z tych ubezpieczeń gwarantuje wypłatę pieniędzy osobom wskazanym w polisie po twojej śmierci. Wypłata pieniędzy następuje bez postępowania spadkowego, jest również zwolniona z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od zysków kapitałowych.

Ubezpieczenia grupowe w PZU – kompleksowa ochrona dla pracowników i ich bliskich

Coraz częściej dbasz o to, by zdrowo jeść i prowadzić aktywny tryb życia. Doskonale, jednak nie zastąpisz tym regularnej kontroli stanu zdrowia i profesjonalnej opieki medycznej. Dlatego, jeśli jesteś odpowiedzialnym pracodawcą, zaproponuj swoim pracownikom ubezpieczenie na życie wraz z prywatną opieką medyczną. PZU ma świetną ofertę. Nie tylko zabezpieczy finansowo twoich pracowników w razie utraty sprawności czy trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ale także zapewni sprawnie umówienie wizyty w przypadku choroby oraz łatwy dostęp do badań diagnostycznych. Pracownicy mogą korzystać z kompleksowej oferty usług medycznych w prywatnych placówkach w ponad 600 miastach w Polsce . PZU współpracuje też z ponad 9 tys. aptek i blisko 800 placówkami medycyny pracy w całym kraju.

Nie tylko znalezienie, ale także zatrzymanie w firmie wykwalifikowanych pracowników jest obecnie dużym wyzwaniem dla wielu firm. Pracodawcy próbują przekonać do siebie kandydatów za pomocą różnych benefitów. Aż 75 proc. osób przyznaje, że przy wyborze nowego miejsca pracy zwraca uwagę właśnie na benefity pozapłacowe (Raport Benefitów 2023 przygotowany przez Enter The Code). Ubezpieczenie od PZU może być właśnie wartościowym benefitem pracowniczym. Polisa PZU jest tym bardziej atrakcyjna, że mogą nią zostać objęci również bliscy pracownika – małżonek albo partner życiowy oraz dzieci.

Partnerem materiału jest PZU