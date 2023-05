i Autor: Materiały prasowe

Zdaj test z odpowiedzialności

Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Śmiertelnie poważna galeria”

Informacja prasowa 17:11 Materiał sponsorowany Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Co roku powraca problem nieodpowiedzialnych kierowców na polskich drogach. Brak wyobraźni, nadużywanie substancji odurzających i nieodpowiedzialne zachowania uczestników ruchu drogowego to główne przyczyny wypadków. A najboleśniejszy wcale nie jest fakt uszczuplonego portfela w związku z naprawą uszkodzonego auta czy opóźniony powrót do domu, bo… są tacy, którzy do domu nie wracają już nigdy.