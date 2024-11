Zmora parkingowa: niby drobna stłuczka, a koszty naprawy jeżą włosy na głowie. Sprawdź, dlaczego kierowcy z AC śpią spokojnie

Dziś samochód to nie luksus, a narzędzie pierwszej potrzeby. Dojazd do pracy, zawiezienie dzieci do szkoły, codzienne obowiązki – ciężko się bez niego obyć, zwłaszcza kiedy na komunikacji publicznej nie zawsze można polegać.

Użytkując auto, chcesz, aby pozostawało w jak najlepszym stanie. Chuchanie, pucowanie na swoje cacko to nie tylko przejaw dbałości, ale też chęć zapewnienia sobie komfortu i bezpieczeństwa na co dzień. Niestety, rzeczywistość bywa przewrotna – drobne uszkodzenia, takie jak zarysowania lakieru, wgniecenia czy pęknięcia szyb, mogą przydarzyć się w najmniej spodziewanym momencie i sporo namieszać w naszym codziennym rytmie.

Jednym z największych ryzyk uszkodzeń jest stłuczka parkingowa, która często zdarza się pod sklepami i marketami. Wynika to z ograniczonej przestrzeni do manewrowania, a także braku umiejętności kierowców. Pół biedy, jeśli sprawca jest na tyle uczciwy, żeby przyznać się do winy i zostawić kartkę z kontaktem. Niestety, często bywa tak, że osoba odpowiedzialna po prostu odjeżdża, zostawiając cię z uszkodzonym samochodem. W takiej sytuacji nie możesz liczyć na OC sprawcy i zostajesz sam z problemem i sporymi kosztami naprawy.

Bezpieczeństwo na parkingu. Jak zmniejszyć ryzyko?

Choć trudno całkowicie uniknąć stłuczek parkingowych, istnieje kilka sposobów, by zminimalizować ryzyko. Oto kilka prostych zasad:

1. Parkuj w mniej zatłoczonych miejscach – wybieraj wolne przestrzenie, dalej od innych pojazdów, gdzie ryzyko kolizji jest mniejsze.

2. Uważaj na inne pojazdy – zawsze sprawdzaj, czy przestrzeń parkingowa pozwala na bezpieczny manewr parkowania., n Nie warto parkować „na wcisk”.

3. Parkuj równolegle do linii – staraj się parkować starannie, aby nie zajmować więcej miejsca niż to konieczne.

4. Używaj kamerki samochodowej – zamontowanie kamery w pojeździe pomoże uchwycić ewentualne zdarzenia parkingowe i stanowi dodatkową ochronę.

5. Powiadom policję. Zawsze warto zgłosić zdarzenie. Funkcjonariusze mogą podjąć działania, które pomogą zidentyfikować winnego, a dzięki temu uzyskasz niezbędne dane, w tym numer ubezpieczenia OC sprawcy, co pozwoli Ci pokryć koszty naprawy pojazdu.

Nawet drobne uszkodzenia mogą słono kosztować

A co jeśli dojdzie do uszkodzeń? Każdy, kto kiedykolwiek musiał naprawiać nawet drobne szkody, wie, jak bardzo może to uderzyć po kieszeni. Dziś ceny części i robocizny rosną szybciej niż inflacja. Lakierowanie zderzaka w renomowanych warsztatach to wydatek sięgający nawet 2 tys. zł. Do tego dochodzi jeszcze koszt zakupu samej części, który potrafi znacznie podnieść końcową cenę naprawy. W efekcie nawet pozornie drobna stłuczka może przerodzić się w spory problem finansowy, który wymaga szybkiego znalezienia środków na naprawę.

Dlatego warto odpowiedzieć sobie na pytanie: czy stać cię na ryzyko pozostawienia samochodu bez odpowiedniej ochrony?

Auto Casco staje się więc bardzo cennym wsparciem. To coś więcej niż tylko dodatkowe ubezpieczenie – to ochrona, dzięki której nie zostaniesz pozostawiony sam sobie z kosztami naprawy.

Auto Casco w LINK4 - ochrona od wszelkich ryzyk

W LINK4 Pakiet OC i AC zapewnia kompleksową ochronę Twojego pojazdu, obejmując szeroki zakres sytuacji, które mogą się zdarzyć na drodze lub na parkingu.

Ubezpieczenie chroni nie tylko przed skutkami wypadków i kolizji, ale również przed przykrymi skutkami różnych nietypowych sytuacji, które mogą wystąpić w wyniku niedostatecznej uwagi innych kierowców, ale również Twojej.

Ponadto, LINK4 zapewnia odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia, a także w razie szkód spowodowanych przez siły natury, jak huragany, powodzie, gradobicie czy nawet uderzenia piorunów. AC obejmuje również ochronę przed finansowymi konsekwencjami szkód powstałych na skutek pożaru, a także aktów wandalizmu, które mogą obejmować zarysowania, wybite szyby czy inne uszkodzenia. Dzięki tak szerokiemu zakresowi ochrony, Twój pojazd jest ubezpieczony przed wieloma ryzykami.

Szybka likwidacja szkód – wybierz odpowiedni wariant

W ramach ubezpieczenia Auto Casco LINK4 oferuje trzy opcje likwidacji szkód, dostosowane do Twoich preferencji:

1. ASO – naprawa w autoryzowanej stacji obsługi (ASO). To idealna propozycja dla właścicieli stosunkowo nowych aut lub tych leasingowanych. Choć tu także klient ma oczywiście możliwość wybrania przez siebie dowolnego warsztatu.

2. WARSZTAT – naprawa w warsztacie nieautoryzowanym. To doskonała opcja dla właścicieli aut nieco starszych, już poza okresem gwarancji, gdy nie jest wymagana obsługa warsztatów autoryzowanych. Klient ma możliwość naprawy samochodu z użyciem oryginalnych części zamiennych, czyli części sygnowanych logo producenta części, które są stosowane na pierwszy montaż pojazdu, ale bez logo producenta danej marki pojazdu.

3. KOSZTORYS – otrzymujesz odszkodowanie na podstawie wyceny szkody przez rzeczoznawcę i naprawiasz pojazd we własnym zakresie.

Co ważne, w przypadku dwóch pierwszych wariantów, masz w ramach dodatkowej opcji możliwość skorzystania z auta zastępczego na czas naprawy (do 7 dni). Ubezpieczyciel pokrywa także koszty jego podstawienia.

Warto podkreślić, że w LINK4 otrzymasz odszkodowanie nawet za najmniejszą zgłoszoną szkodę, bez minimalnego limitu. Dodatkowym atutem ubezpieczenia w LINK4 jest duża elastyczność oferowana w ramach Auto Casco, w tym możliwość wykupienia amortyzacji niezależnie od wieku pojazdu, wybór stałej lub zmiennej sumy ubezpieczenia oraz opcja dostosowania wysokości udziału własnego do preferencji klienta. Odnawialna suma ubezpieczenia jest zapewniona w standardzie.

Dlaczego warto wybrać AC w LINK4?

Kupując ubezpieczenie samochodu Auto Casco w LINK4, zwróć uwagę na cenę i wybrane opcje ubezpieczenia. Musisz wiedzieć, że na cenę ubezpieczenia mają wpływ m.in. takie czynniki jak wartość auta czy doświadczenie kierowcy i jego historia szkodowa. Znaczenie ma nawet wielkość miasta, w którym najczęściej użytkowany jest samochód – ten aspekt wpływa m.in. na ryzyko stłuczki lub wypadku.

Na stronie internetowej www.link4.pl dostępny jest praktyczny kalkulator, który łatwo wyliczy całkowity koszt polisy. Warto też porozmawiać bezpośrednio z doradcami pod numerem 22 4444444 lub osobiście spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.

Ubezpieczenie Auto Casco w LINK4 najkorzystniej kupisz w pakiecie OC/AC. Oferta jest bardzo elastyczna. Ubezpieczenie AC można dokupić do posiadanego OC w LINK4 maksymalnie w terminie do 6 miesięcy od startu polisy OC.

