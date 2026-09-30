Znasz ich głosy, ale czy rozpoznasz twarze? Kim są polscy królowie podcastów

Międzynarodowy Dzień Podcastu. Polacy pokochali audycje audio

Wypowiedzi audio w sieci jeszcze dekadę temu stanowiły jedynie margines internetowej rozrywki w naszym kraju. Obecnie z powodzeniem stają w szranki o zainteresowanie użytkowników z tradycyjnym radiem, telewizją oraz platformami streamingowymi. Odbiorcy chętnie włączają mrożące krew w żyłach historie kryminalne, debaty polityczne czy programy popularnonaukowe. Coraz częściej twórcy decydują się również na rejestrowanie wideo, dzięki czemu przestają być wyłącznie bezimiennymi prezenterami.

Najpopularniejsze polskie podcasty. Czego słuchamy w internecie?

Stworzenie jednego, w pełni obiektywnego zestawienia najpopularniejszych audycji jest praktycznie niemożliwe. Platformy takie jak YouTube, Spotify czy Apple Podcasts generują własne statystyki, które potrafią ulegać drastycznym zmianom w zaledwie kilkadziesiąt godzin. Prezentowane tu grono to zbiór autorów, którzy systematycznie królują w branżowych podsumowaniach i zdołali zgromadzić wokół siebie niezwykle lojalną grupę fanów.

Przypadające na koniec września święto to doskonała okazja do bliższego poznania sylwetek osób, które wykreowały na polskim rynku najbardziej kultowe formaty audio.

Dariusz Rosiak i jego "Raport o stanie świata"

Ten popularny program przez długi czas stanowił filar ramówki radiowej Trójki. Kiedy drogi Dariusza Rosiaka i państwowej rozgłośni się rozeszły, znany dziennikarz nie złożył broni. Cztery lata temu stworzył w pełni niezależny format audio wspierany finansowo przez słuchaczy. Ekipa pod jego kierownictwem przybliża zawiłości globalnej polityki, analizuje konflikty zbrojne i bada zmiany kulturowe. Zamiast powierzchownych opinii, autorzy serwują wnikliwe wywiady i reportaże, ułatwiające orientację w zagranicznych realiach. Choć to Dariusz Rosiak jest twarzą projektu, audycję współtworzy rozbudowana redakcja.

Żurnalista. Najbardziej tajemniczy polski podcaster

Ten twórca zyskał ogromny rozgłos dzięki wyczerpującym wywiadom z postaciami z pierwszych stron gazet. Do jego wirtualnego studia zaglądają topowi aktorzy, gwiazdy estrady oraz utytułowani sportowcy. Prezenter przez lata skutecznie ukrywał swoją tożsamość przed opinią publiczną. W sieci posługiwał się wyłącznie rysunkowym awatarem przedstawiającym mężczyznę w charakterystycznym nakryciu głowy. Taka aura niedopowiedzenia stała się fundamentem jego internetowego wizerunku. W programie główną rolę odgrywa gość, a gospodarz rzadko ingeruje w wypowiedzi, dając przestrzeń na trudne wyznania o nałogach czy mrokach sławy.

Bartosz Wojsa i "Pokój Zbrodni". Dziennikarz Super Expressu z wielkim hitem

Projekt znany jako „Pokój Zbrodni” to dzieło Bartosza Wojsy, reportera pracującego na co dzień dla „Super Expressu”. W poszczególnych epizodach autor bierze na tapet głośne afery kryminalne z rodzimego podwórka, zagadkowe morderstwa i śledztwa rozwiązane po dekadach. Audycja jest dostępna dla odbiorców w formatach audio i wideo. W serwisie YouTube twórca zgromadził ponad sto tysięcy stałych widzów, za co uhonorowano go Srebrnym Przyciskiem. Kolejne materiały publikowane są z dużą regularnością, a uwaga prowadzącego skupia się na dramatach, które wstrząsnęły polskim społeczeństwem.

Internetowa audycja doczekała się także prestiżowego wyróżnienia w postaci nominacji do nagrody Podcast Roku im. redaktora Janusza Majki. „Pokój Zbrodni” rywalizuje o statuetkę w sekcji poświęconej kryminałom, walcząc równocześnie o głosy w plebiscycie publiczności. Radosną nowiną podzielił się w sieci sam Bartosz Wojsa, kierując słowa wdzięczności do swoich fanów oraz producentki programu, Magdaleny Szmit.

„Jestem ogromnie wzruszony i wdzięczny wszystkim, którzy od samego początku mnie wspierają” – przekazał twórca za pośrednictwem mediów społecznościowych. Bartosz Wojsa funkcjonuje w branży dziennikarskiej od ponad dekady. Zanim trafił do obecnej redakcji, przez osiem lat zasilał szeregi „Dziennika Zachodniego”, gdzie specjalizował się w tematyce społecznej. Dziś pełni rolę wydawcy strony głównej i redaktora działu Wydarzenia w „Super Expressie”.

Olga Herring i historie true crime. Sukces polskiej autorki

W segmencie mrocznych historii opartych na faktach nie sposób pominąć Olgi Herring. Autorka regularnie przybliża swoim odbiorcom meandry trudnych śledztw, tajemniczych zaginięć i brutalnych morderstw z przeszłości. Sukces jej formatu opiera się na niezwykle wyważonym tonie oraz precyzyjnej rekonstrukcji opisywanych incydentów. Podcasterka zawsze stara się patrzeć na sprawę przez pryzmat rodzin poszkodowanych, uciekając od taniej sensacji. Obecnie można ją usłyszeć nie tylko we własnej audycji, ale również w zewnętrznych projektach wideo, publikacjach książkowych i materiałach radiowych.

Justyna Mazur-Kudelska podbija sieć z "Piąte: nie zabijaj"

Czołową reprezentantką polskiej sceny true crime jest niewątpliwie Justyna Mazur-Kudelska. To pod jej szyldem funkcjonuje kultowy program „Piąte: nie zabijaj”, skupiający się na autentycznych tragediach. Twórczyni nie ogranicza się wyłącznie do spraw z pierwszych stron gazet. Z chęcią przybliża zapomniane dramaty, analizując życiorysy ofiar i destrukcyjny wpływ morderstw na lokalne otoczenie. Podcasterka rozwija także inne formaty internetowe. Z powodzeniem prowadzi „Słuchowisko” poświęcone ludzkiej psychice i życiowym relacjom, a wspólnie z mężem nagrywa lekką audycję zatytułowaną „Piąte przez dziesiąte”.

Rafał Gębura opuścił telewizję. O czym opowiada "7 metrów pod ziemię"?

Szyld autorskiego programu Rafała Gębury nawiązuje bezpośrednio do początków jego działalności. Pierwsze wywiady rejestrowano bowiem na podziemnym poziomie warszawskiego biurowca, zlokalizowanym dokładnie siedem metrów pod ulicą. Przed mikrofonem dziennikarza siadają zarówno celebryci, jak i przedstawiciele rzadkich profesji oraz osoby z ogromnym bagażem trudnych doświadczeń. Wśród gości znaleźli się między innymi duchowni, byli więźniowie czy pracownicy służb ratunkowych. Wcześniej prowadzący był związany z tradycyjną telewizją. Przejście do internetu pozwoliło mu porzucić ramy czasowe i skupić się na pogłębionych wywiadach.

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Karolina Głowacka i sukces Radia Naukowego

Inicjatorka Radia Naukowego z powodzeniem pokazuje, że skomplikowane zagadnienia z dziedziny astronomii czy biologii można podawać w niezwykle strawnej formie. Dziennikarka zaprasza przed mikrofon wybitnych specjalistów i wykładowców z największych krajowych ośrodków badawczych. Rozmowy nie skupiają się wyłącznie na suchych danych, ale dotykają również prozy życia akademickiego, zawodowych pomyłek i wyboistej drogi do wielkich odkryć.

Skromna audycja błyskawicznie przerodziła się w potężną platformę edukacyjną, organizującą zloty, nagrania terenowe na uczelniach oraz wydającą własne publikacje. Dalszy rozwój tego edukacyjnego formatu jest możliwy dzięki hojności i zaangażowaniu wiernych słuchaczy.

Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski przypominają lata 90. w "Podcastex"

Nostalgiczna propozycja o nazwie „Podcastex” celuje w pokolenie pamiętające końcówkę ubiegłego wieku i początek nowego milenium. Za sterami projektu stoją eksperci od kultury, Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Panowie biorą na warsztat zapomniane hity telewizyjne, ówczesną prasę, dawne afery oraz hity z kaset magnetofonowych. Twórcy nie ograniczają się do zwykłych wspomnień. Skrupulatnie punktują śmiesznostki tamtej epoki i analizują, w jaki sposób minione trendy ukształtowały dzisiejszą polską rzeczywistość.

Internetowa audycja zaowocowała wydaniem kilku książek oraz organizacją cieszących się popularnością spotkań z fanami na żywo. Prowadzący skupili wokół siebie ogromną społeczność osób z sentymentem wspominających erę wczesnego internetu i pierwszych polskich reality shows.

Przemek Górczyk. Rekordzista w długości wywiadów

Ten prowadzący zdecydowanie wyłamuje się z trendu krótkich, dynamicznych form. Poszczególne wydania jego programu potrafią trwać bez przerwy nawet po kilka godzin. W fotelu dla gości zasiadają eksperci od technologii, wybitni sportowcy, przedsiębiorcy oraz uznani lekarze. Debaty obracają się wokół tematyki zdrowia psychicznego, optymalizacji pracy czy nowoczesnych odkryć naukowych. Taki format daje rozmówcom szansę na dogłębne wyczerpanie tematu, ale wymaga od odbiorcy sporego zaangażowania, przez co wielu słuchaczy dawkuje sobie kolejne odcinki.

Marcin Myszka i jego "Kryminatorium". Czołówka polskiego true crime

Mroczna oprawa dźwiękowa, tajemniczy tembr głosu i kultowe już zaproszenie do "otwarcia akt" to znak rozpoznawczy Marcina Myszki. Twórca formatu „Kryminatorium” od lat serwuje odbiorcom przerażające relacje z prawdziwych morderstw i niewyjaśnionych zaginięć, które niegdyś elektryzowały opinię publiczną. Niezwykła dbałość o klimat opowieści wywindowała jego program na szczyty list przebojów w kategorii true crime. Aktualnie projekt jest czymś więcej niż tylko podcastem – autor angażuje się w słuchowiska, materiały wideo, spotkania na żywo, a niedawno wydał na rynku własną książkę.

Podcasterzy to nowe gwiazdy popkultury. Czym różnią się od celebrytów?

Gwiazdy formatów audio funkcjonują w show-biznesie na zupełnie innych zasadach niż tradycyjni celebryci. Zdecydowana większość z nich unika pozowania na czerwonych dywanach, rzadko bywa w telewizjach śniadaniowych i pilnie strzeże swojej prywatności. Ich wizytówką jest przede wszystkim dobrze znany tembr głosu, budujący poczucie niezwykłej więzi z odbiorcą. Dzięki regularnym publikacjom twórcy stają się niemal wirtualnymi znajomymi, którzy towarzyszą słuchaczom w drodze do pracy lub podczas wieczornego relaksu w domu.

Przygotowaliśmy specjalne zestawienie wizerunków osób odpowiedzialnych za topowe polskie programy internetowe. Przekonajcie się sami, czy bylibyście w stanie zidentyfikować ich twarze na ulicy, znając jedynie głos płynący ze słuchawek.