"Nie wierzymy, że sama odebrała sobie życie". Tajemnicza śmierć 23-letniej Natalii. Śledczy wrócili na miejsce

Ciało 23-letniej Natalii Z., matki dwojga dzieci, znaleziono sześć dni po jej zaginięciu na podmokłej łące w Biskupcu.

Sekcja zwłok nie pozwoliła jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci młodej kobiety.

Śledczy analizują różne możliwe scenariusze – od samobójstwa i wypadku po pobicie lub zabójstwo.

W sprawie nikogo nie zatrzymano. Partner Natalii został przesłuchany wyłącznie jako świadek i nie przedstawiono mu zarzutów.

Natalia Z. zaginęła około 20 września. Ruszyły poszukiwania. Sześć dni później jej ciało znalazł mieszkaniec Biskupca obok swojego domu. Poszedł po drewno, żeby napalić w piecu. Za stertą zobaczył leżącą kobietę.

Czytaj też: Tajemnicza śmierć młodej kobiety. 23-letnią Natalię znaleziono martwą na łące pod BiskupcemTeren jest bagnisty i podmokły, ale nie ma tam większej ilości wody. Według naszych informacji obok zwłok znajdowała się lina. Ciało było już w stanie zaawansowanych zmian pośmiertnych. W poprzednich dniach temperatura na Warmii i Mazurach dochodziła do około 25 stopni.

Początkowo brano pod uwagę samobójstwo. Dziś sprawa jest jednak znacznie bardziej zagadkowa. Sekcja nie pozwoliła jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci. Śledczy analizują więc również inne scenariusze. Od samobójstwa, przez pobicie, wypadek komunikacyjny, a nawet zabójstwo.

Reporter „Super Expressu” ustalił, że kilka dni przed zaginięciem Natalia miała być w popularnym lokalu w Szczytnie, położonym w sąsiedztwie Akademii Policji. Według nieoficjalnych informacji widziano ją tam w towarzystwie kilku mężczyzn. Byli nią bardzo zainteresowani, była podpita, a jednemu z nich miała dać swój nr telefonu. Nie ma oficjalnego potwierdzenia, kim byli. Duża rotacja osób związanych ze szkołą policyjną może dodatkowo utrudniać odtworzenie tego, co działo się tamtego wieczoru.

Po powrocie Natalii miało dojść do awantury z jej partnerem, który był bardzo zazdrosny o nią. Porywczy mężczyzna (mięśniak, instruktor z siłowni) był bardzo zdenerwowany tym, że jego ukochana była w innym mieście na imprezie w klubie nocnym. - Nie raz widziałam jak kłócili się, on taki porywczy „koks” - mówi znajoma kobiety. To nieciekawe towarzystwo ludzi z siłowni. To jednak wyłącznie relacje mieszkańców. Nie ma informacji, by mężczyźnie przedstawiono jakiekolwiek zarzuty albo by śledczy wiązali go ze śmiercią Natalii. - Partner kobiety został przesłuchany jako świadek, nie był zatrzymany - ucina prokurator Brodowski.

Policjanci z Biskupca intensywnie pracują pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Próbują odtworzyć ostatnie dni życia 23-latki niemal godzina po godzinie. Przesłuchiwane są osoby z jej otoczenia, także pracownicy miejscowych zakładów fryzjerskich i beauty, kwiaciarnie oraz wszyscy, którzy mogą posiadać istotne informacje.

Autor: Nowociński Tomasz / Super Express

– Nie wierzymy, że mogła popełnić samobójstwo. To niemożliwe. Była młoda, miała dzieci. Nic nie wskazywało, że planuje coś takiego – mówią zgodnie mieszkańcy Biskupca.

Zwracają uwagę na publikowane przez Natalię przed zaginięciem wpisy w mediach społecznościowych. Jak dotąd nie ujawniono też informacji o liście pożegnalnym czy wiadomości pozostawionej przez kobietę.

W mieście krążą różne wersje wydarzeń. Niektórzy mieszkańcy zastanawiają się nawet, czy ciało mogło zostać w to miejsce przeniesione. Na razie nie ma jednak dowodów potwierdzających taką hipotezę. Prokurator Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, podkreśla też ważny fakt: w tej sprawie nikogo nie zatrzymano. Informacje krążące po Biskupcu o rzekomych zatrzymaniach nie znajdują więc potwierdzenia.

Prokuratura apeluje, by osoby posiadające jakiekolwiek informacje o ostatnich dniach życia Natalii przekazały je śledczym, również jeśli chcą zrobić to anonimowo.

W środę grupa dochodzeniowo-śledcza znów wróciła za pryzmę drewna. Przez kilka godzin funkcjonariusze i prokurator metr po metrze sprawdzali teren, na którym znaleziono 23-latkę. Kiedy odjechali, na podmokłej ziemi został biały znicz. I pytanie, które wciąż zadaje sobie cały Biskupiec: co naprawdę wydarzyło się z Natalią Z. w ostatnich dniach jej życia?

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