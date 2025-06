Zobacz, jak wygląda praca osób zatrudnionych w Poczcie Polskiej

– To przede wszystkim telewizja o Was – dla Was. Chcemy pokazać, jaką gigantyczną pracę każdego dnia wykonują pocztowcy, by dostarczać przesyłki. Pokażemy pracę listonoszy, sortowni i tych wszystkich, którzy działają na pierwszej linii frontu. – opowiada w pierwszym odcinku Poczty TV jeden z wydawców – Dariusz Prosiecki, były reporter „Faktów” TVN, obecnie dyrektor w Poczcie Polskiej.

Nowy kanał informacyjny na YouTube

„Poczta TV” to nowy program na YouTubie, którym kieruje Joanna Cegłowska, dyrektor Departamentu Komunikacji i Relacji Zewnętrznych Poczty Polskiej. Inspiracją do realizacji tego projektu były doświadczenia zagranicznych poczt, m.in. poczty włoskiej. Warto zaznaczyć, że „Poczta TV” jest realizowana z własnych zasobów biura komunikacji i nie generuje dodatkowych kosztów w spółce. Nowy kanał informacyjny pokazuje, co naprawdę dzieje się w spółce oraz jak Poczta zmienia się w ramach transformacji. „Poczta TV” ma pokazać codzienność spółki, jej zaangażowanie i gotowość do zmian w odpowiedzi na nowe potrzeby i oczekiwania Polek i Polaków. W nowym kanale poruszane będą tematy aktualne, nowe, a niekiedy trudne, o których prezenterzy opowiadać będą szczerze i bez owijania w bawełnę, bo otwartość buduje zaufanie. Dzięki temu widzowie dowiedzą się, jak dziś wygląda Poczta, nad czym pracuje, jakie zmiany wdrożyła i jakie ma dalsze plany. W programie nie zabraknie również materiałów edukacyjnych i ciekawostek.

Poznaj codzienność Poczty Polskiej

Jesteś ciekawy, na czym polega praca osób tworzących jedną z największych w Polsce firm? Chciałbyś się dowiedzieć, jakie wyzwania stoją przed pracownikami Poczty Polskiej oraz co oznacza dla nich sukces? A może często korzystasz z usług Poczty Polskiej i chcesz być na bieżąco z nowymi informacjami? W takim razie koniecznie odwiedź serwis YouTube i obejrzyj pierwsze odcinki! Każdy z nich przygotowują i opracowują pracownicy departamentu, zespół liczy ok. osiem osób (w zależności od odcinka). Już w nadchodzące wakacje kilku-, kilkunastominutowe odcinki będą dostępne raz na dwa tygodnie, a od jesieni – co tydzień. Aby obejrzeć materiały publikowane przez Pocztę Polską, wystarczy wejść na YouTube lub Intranet spółki.

Pierwszy odcinek już dostępny! Wejdź na kanał YouTube Poczty Polskiej i zobacz, jak wygląda Poczta „od środka”. Czy wiesz, że Poczta Polska to jedyna w Polsce firma kurierska, która zajmuje się… transportem pszczół? O tym oraz o nowym wyglądzie placówek dowiesz się z pierwszego odcinka „Poczty TV”.