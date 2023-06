Zwiedzaj Katowice na „dwóch kołach”

Zwiedzanie na rowerze

Zaczynając rowerową wycieczkę w sercu Katowic, możemy dojechać do Pomnika Powstańców Śląskich, który tworzą trzy orle skrzydła symbolizujące powstania śląskie, kultowego Spodka, oraz dalej do katowickiej Strefy Kultury. Jeśli jednak skręcimy na wschód, to bulwarami Rawy można bezpiecznie dojechać m.in. do Doliny Trzech Stawów, w której mieszczą się m.in. takie atrakcje jak: wodny plac zabaw, lokale gastronomiczne, punkty sportowe czy plaża miejska. Z tego miejsca mamy kolejne trasy, którymi możemy komfortowo dojechać do zabytkowych poprzemysłowych osiedli Nikiszowiec i Giszowiec, czy też leśnymi trasami w kierunku południowych dzielnic miasta.

i Autor: Materiały prasowe

Z centrum Katowic, rowerem można dostać się również np. do Parku Śląskiego czy Parku Kościuszki, z którego zahaczając o Basen Brynów dojedziemy do Centrum Przesiadkowego w tej dzielnicy. Do większości miejskich obiektów użyteczności publicznej, które zostały wybudowane w ostatnich latach, jak np. centra przesiadkowe czy miejskie baseny, poprowadzono drogi rowerowe, a przy obiektach tych znajdują się stacje wypożyczania roweru miejskiego.

i Autor: Materiały prasowe

- Tylko w maju tego roku rowery miejskie były wypożyczane ponad 32 tys. razy, a w całym poprzednim sezonie tych wypożyczeń było ponad 200 tys. W Katowicach oprócz systemu rowerów miejskich, na który składa się ponad 1000 rowerów na 125 stacjach, inwestujemy również w szeroko pojętą infrastrukturę rowerową – cały czas trwają przetargi oraz budujemy kolejne trasy rowerowe, zwiększając tym samym obszar miasta, który możemy bezpiecznie i komfortowo pokonywać na rowerze czy hulajnodze. Niedawno ukończyliśmy budowę rowerowego połączenia Doliny Trzech Stawów z Nikiszowcem, Giszowcem, a więc miejsc o ogromnym znaczeniu turystycznym dla naszego miasta – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. Łączna długość tras rowerowych w Katowicach to ponad 190 km, z czego od 2015 roku powstało ponad 44 km infrastruktury rowerowej o łącznej wartości 40 mln zł.

i Autor: Materiały prasowe

Liczenie rowerzystów

Do monitorowania aktywności rowerzystów wykorzystywany jest m.in. licznik rowerowy, znajdujący się na drodze rowerowej łączącej katowicki rynek ze Strefą Kultury, a więc: Międzynarodowym Centrum Kongresowym z „zieloną doliną” na dachu, siedzibą Narodowej Orkiestry Polskiego Radia posiadającą jedną z najlepszych akustycznie sal koncertowych na świecie oraz częściowo zlokalizowanym pod ziemią Muzeum Śląskim. W ciągu ostatniego roku, monitorowanym odcinkiem przejechano ponad 195 tysięcy razy, a rekord frekwencji na tej trasie padł w sierpniu ubiegłego roku i wyniósł 25 616 przejazdów. O tym, że rower staje się w Katowicach równoprawnym środkiem transportu może świadczyć fakt, że z trasy tej korzystano również zimą, w styczniu br. trasę tę pokonano blisko 6 tys. razy.