Żywiec Zdrój z nowym projektem badawczo-edukacyjnym

Nowy projekt Żywiec Zdrój odpowiada na rosnące oczekiwania społeczne wobec biznesu w kwestii ochrony środowiska. Jak pokazuje badanie „Postawy ekologiczne Polek i Polaków 2024” (ARC Rynek i Opinia)1, aż 87% Polaków uznaje ochronę środowiska za ważny lub bardzo ważny aspekt życia. W obliczu tych wyzwań potrzebne są konkretne działania – takie, które nie tylko inspirują, ale też realnie pomagają chronić przyszłość Ziemi. W Żywiec Zdrój wierzymy, że tylko działaniem jesteśmy w stanie coś zmienić dlatego od lat realizujemy kompleksowe projekty, które mają konkretny wpływ zarówno na środowisko naturalne jak też lokalne społeczności. – mówi Monika Matak, szefowa zespołu ds. polityki społecznej i wpływu. – Światowy Dzień Ziemi to dla nas kolejna okazja, by przypomnieć, że troska o naturę to nie chwilowy trend, lecz styl życia, który musimy wdrożyć na stałe. Każdy nasz wybór – od odpowiedzialnego gospodarowania wodą, przez redukcję odpadów, po dbałość o bioróżnorodność – ma ogromne znaczenie. W tym roku zdecydowaliśmy się wznowić nasadzenia kolejnego miliona drzew, kontynuując nasz wieloletni program "Po stronie natury", który zaowocował już ponad 8 milionami posadzonych sadzonek. Wiemy, że drzewa to nie tylko symbol życia – to realne narzędzie walki z kryzysem klimatycznym. Pochłaniają CO₂, oczyszczają powietrze, magazynują wodę i dają schronienie wielu gatunkom. Równie ważna jak sadzenie drzew jest edukacja ekologiczna – świadomość tego, jaką rolę pełni każde drzewo w ekosystemie, przekłada się na konkretne działania i decyzje, które podejmujemy każdego dnia.

Żywiec Zdrój w trosce o przyszłość

Badania dotyczące retencji wody na terenach, w których prowadzone były nasadzenia, mają głęboki sens. Pomogą ustalić kolejne kroki, jakie trzeba będzie podjąć w celu ochrony zasobów wodnych na terenach szczególnie wrażliwych na zmiany klimatu. Żywiec Zdrój od lat troszczy się o środowisko. Firma konsekwentnie realizuje strategię zrównoważonego rozwoju – inwestuje w ochronę środowiska, wspiera lokalne społeczności i inspiruje do proekologicznych postaw. Dzięki licznym inicjatywom Żywiec Zdrój udowadnia, że biznes i ochrona przyrody mogą iść w parze, przynosząc wymierne korzyści planecie. Ochrona zasobów wodnych, dbałość o bioróżnorodność oraz edukacja ekologiczna należą do kluczowych filarów tych działań.

Miliony drzew dla klimatu i wody

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć firmy jest program „Po stronie natury”, realizowany od 2009 roku. Jego kluczowym filarem są nasadzenia drzew i edukacja o ich wszechstronnym wpływie na środowisko. Drzewa to nasi naturalni sprzymierzeńcy w walce o zdrową planetę:

Korony drzew zatrzymują część opadów, zmniejszając spływ powierzchniowy i chroniąc glebę przed erozją.

Systemy korzeniowe działają jak naturalne zbiorniki retencyjne – zwiększają porowatość gleby, magazynują wodę, filtrują zanieczyszczenia i zapobiegają powodziom.

Lasy spowalniają odpływ wody opadowej z terenów, pozwalając glebie wchłaniać wodę i zasilając głębsze warstwy wodonośne.

Ściółka z opadłych liści i igieł tworzy warstwę próchnicy, która niczym gąbka chłonie wodę i stopniowo zasila zasoby wód gruntowych.

Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla, tłumią hałas i wyłapują zanieczyszczenia powietrza (w tym szkodliwe pyły).

Jedno dorosłe drzewo wytwarza tyle tlenu, ile potrzebuje czteroosobowa rodzina.

Nie bez powodu Żywiec Zdrój angażuje się w zalesianie na dużą skalę. Do tej pory w ramach programu „Po stronie natury” posadzono już 8 milionów drzew uzupełniając drzewostany na powierzchni ponad 1000 hektarów. 2Firma nie zwalnia tempa – planuje kolejne działania, co pokazuje jej długofalowe zaangażowanie w ochronę naszej planety.

Całościowe podejście: łąki kwietne i mokradła

Żywiec Zdrój dba również o inne ekosystemy sprzyjające retencji wody. Firma chroni łąki wysokogórskie o łącznej powierzchni ponad 65 hektarów – te barwne połacie nie tylko wspierają lokalną bioróżnorodność, ale także poprawiają zdolność gleby do zatrzymywania wilgoci. Ponadto spółka rozpoczyna proces odtwarzania torfowisk na terenie województwa zachodniopomorskiego, koncentrując się na terenach położonych w gminie Mirosławiec. To pierwszy krok w długofalowym projekcie, którego celem jest przywrócenie naturalnych funkcji tych unikalnych ekosystemów. Ostateczna powierzchnia objęta rewitalizacją zostanie określona na podstawie szczegółowych analiz prowadzonych przez ekspertów z Centrum Ochrony Mokradeł. Mokradła, w tym torfowiska, odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych. Działają jak naturalne magazyny wody – ograniczają ryzyko powodzi i przeciwdziałają suszom. Odtwarzanie mokradeł to więc nie tylko działanie na rzecz przyrody, ale także istotny element adaptacji do zmieniających się warunków klimatycznych. Inwestując w takie projekty, Żywiec Zdrój wspiera przyszłe bezpieczeństwo wodne i klimatyczne Polski. Działania Żywiec Zdrój pokazują, że odpowiedzialność środowiskowa może być integralnym elementem strategii biznesowej. Firma nie tylko wyznacza kierunki dla całej branży, ale przede wszystkim działa – konsekwentnie, z wizją i z myślą o przyszłych pokoleniach.