12-latek wylądował na stole operacyjnym. To włożył sobie w intymne miejsce!

SZOKUJĄCA ZABAWA NASTOLATKA

Eksperyment seksualny 12-latka z finałem na stole operacyjnym. To włożył sobie w intymne miejsce!

Nastolatek z Chin wymagał pilnej pomocy medycznej. Chłopak został przewieziony do szpitala. 12-latek przez dziewięć godzin chodził z termometrem w cewce moczowej. Ból podbrzusza wywołany urządzeniem medycznym był nie do zniesienia. Lekarze obawiali się, że wyciągnięcie go przez prącie może uszkodzić ten narząd. Postanowiono więc położyć chłopaka na stole operacyjnym.