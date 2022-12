Chiny tracą cierpliwość do Putina? "Na piśmie zażądali konkretnej daty"

Prezydent Chin upokorzył Putina? General SVR: Kazał mu przedstawić na piśmie datę i sposób zakończenia wojny na Ukrainie

Czy Chiny popierają Rosję w wojnie na Ukrainie? Od początku rosyjskiej agresji Pekin stara się dać Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek. Chiny podobnie jak Kreml nie używają sformułowania "wojna", często padają też słowa o "przyjaźni" z Moskwą. Ukraiński Defence Express twierdził nawet niedawno, że między Chinami a Rosją latają tajemnicze samoloty z pomocą wojskową... Z drugiej strony Pekin wspólnie z innymi państwami podpisał deklarację o niedopuszczalności wojny nuklearnej. Wspólne stanowisko USA i Chin podpisane podczas szczytu G20 na Bali głosiło: "Prezydent Biden i prezydent Xi powtórzyli swoje wspólne zdanie, że wojny jądrowej nikt nie może wygrać i nie można pozwolić by do niej doszło i podkreślili swój sprzeciw wobec użycia lub groźby użycia broni jądrowej na Ukrainie". Pekin także nieoficjalnymi kanałami dawał do zrozumienia, że Chiny są "zaskoczone i zawstydzone" tym, co robią Rosjanie na Ukrainie. A najnowsze doniesienia tajemniczego profilu na Twitterze i Telegramie General SVR zdają się potwierdzać te ostatnie informacje. Prezydent Chin upokorzył Putina, każąc mu na piśmie przedstawić datę i sposób zakończenia wojny na Ukrainie - piszą autorzy General SVR. Ci sami, którzy twierdzili, że Putin niedawno "spadł ze schodów i defekował w niekontrolowany sposób". Co dokładnie napisali?

"Xi Jinping zażądał od Putina szczegółowego planu z datami. Putin miał napisać jak i kiedy zakończy wojnę"

General SVR to tajemniczy profil w mediach społecznościowych, którego autorzy podają się za byłych agentów rosyjskich służb mający nadal swoje źródła na Kremlu, prawdopodobnie przez ochronę Putina. Tak opisują niedawną wizytę Dmitrija Miedwiediewa, przewodniczącego Jednej Rosji w Chinach: "Opalony, wypoczęty i trzeźwy były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew odwiedził Chiny, gdzie spotkał się z głową chińskiego państwa Xi Jinpingiem i przekazał mu „wiadomość” od obecnego prezydenta Rosji Władimira Putina. (..) Miedwiediew działał jako „listonosz”. Xi Jinping zażądał od Putina szczegółowego planu z datami.Putin miał napisać jak i kiedy zakończy wojnę. Tylko pod warunkiem takich pisemnych wyjaśnień lub obietnic przywódca Chin byłby gotów zgodzić się na rozmowę telefoniczną z Putinem i przedyskutować możliwość wizyty w Rosji w przyszłym roku. Jak przekonujący był list Prezydenta Rosji do Xi Jinpinga poznamy po tym, czy przywódcy obu krajów przeprowadzą w najbliższym czasie rozmowy telefoniczne. Generalnie wysłanie Miedwiediewa na spotkanie z Xi Jinpingiem było ryzykowne i lekkomyślne. Ale trzeba znać Putina i rozumieć, że wysyłając nadwornego błazna Miedwiediewa w celu dostarczenia listu odpowiedział na upokarzające żądanie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących planów zakończenia wojny. W odpowiedzi Putin upokorzył XiJinpinga".

#Putin had to write how and when he would end the war. Only with such written explanations or promises, if you like, the leader of #China would be ready to agree to a telephone conversation with Putin and discuss the possibility of a visit to #Russia next year.3/10 pic.twitter.com/EQl6DBx7t4— generalsvr_en (@generalsvr_en) December 22, 2022

