12-latka powiesiła się przez filmik na TikToku! "Brała udział w zadaniu"

12-letnia Milagros znalazła film na TikToku. Znaleziono ją powieszoną. "To był śmiertelnie niebezpieczny challenge"

Takich historii jest niestety coraz więcej, a giną coraz młodsze dzieci i nastolatki. Korzystające poza nadzorem dorosłych z mediów społecznościowych, są narażone na wpływ niebezpiecznych osób. Po TikToku, szczególnie popularnym wśród młodszych użytkowników, krążą groźne filmiki zachęcające do śmiertelnie niebezpiecznych "challengów", czyli "wyzwań". Przykładowo do kontrolowanego powieszenia się. Chore zadanie polega na tym, by powiesić się i tracić przytomność, ale w porę zdjąć pętlę z szyi, oczywiście uwieczniając wszystko telefonem, by potem zyskać wątpliwą sławę na TikToku. Na takie "zadanie" natknęła się na swoim telefonie 12-latka z Argentyny. Milagros nie zdołała jednak zdjąć pętli w porę i umarła.

TikTok zasypywany pozwami od rodzin dzieci, które zginęły przez niebezpieczne treści. Użytkownicy są zachęcani do podduszania się

Teraz wychodzą na jaw szokujące kulisy sprawy. Jam Press przeprowadził wywiad z ciotką pochodzącej z Capitan Bermudez dziewczynki. Kobieta opowiada, że Milagros była prześladowana w szkole i wiele wycierpiała z tego powodu. Twierdziła, że dzieci nie chcą się z nią przyjaźnić, bo... ma blond włosy. "Ktoś ją zachęcił do wykonania tego zadania" - uważa rodzina 12-latki. Być może to "koledzy" z klasy chcieli w tak okrutny sposób zaatakować dziewczynkę, a może uznała ona, że przez wykonanie zadania inni ją polubią? Trwa śledztwo na temat tragicznej śmierci Milagros. Tymczasem TikTok dostał już niejeden pozew od rodzin dzieci, które zmarły w podobnych okolicznościach. Dwa z nich dotyczą dziewczynek z Kalifornii, które również się powiesiły. TikTok powinien był w porę skasować niebezpieczne treści - argumentują prawnicy rodzin.

Girl, 12, dies after sick TikTok choking challenge: 'Someone encouraged her' https://t.co/FpCf22rsZq pic.twitter.com/zejqE0hvhH— New York Post (@nypost) January 18, 2023

Rodzicu, reaguj, zanim będzie za późno!

Włącz podcast i dowiedz się, jakie zachowania mogą świadczyć o myślach samobójczych dziecka!