Do koszmarnych wydarzeń doszło we wtorek, 21 lutego, około godz. 16 w Sallent niedaleko Barcelony. To wtedy Alana i Leila wypadły z balkonu ich mieszkania na trzecim piętrze. Na miejscu bardzo szybko pojawiła się pomoc. Niestety, mimo to jedna z dziewcząt zginęła na miejscu. Jej bliźniaczka trafiła do szpitala Parc Tauli w Sabadell, "gdzie została przyjęta na intensywną terapię, a jej stan określono jako krytyczny" - podaje "Mirror". Media podawały wówczas, że nastolatki zostawiły dwa odręcznie napisane listy, w których wyjaśniły, że mają już dość bycia prześladowanymi.

Hiszpania. Dramat bliźniaczek

W momencie, gdy doszło do tragedii, w mieszkaniu byli rodzice dzieci. Policja jednak od razu wykluczyła udział osób trzecich w dramatycznym wydarzeniu. Teraz "El Mundo" donosi, że rodzeństwo zdecydowało się na dramatyczny krok z dwóch powodów. Pierwszym z nich było ich pochodzenie - rodzina jakiś czas temu przeprowadziła się w okolice Barcelony z Argentyny. Podobno wśród rówieśników siostry były nękane ze względu na narodowość. Drugi powód to transpłciowość. "Jedno z rodzeństwa identyfikowało się jako chłopak, chciało przejść procedurę zmiany płci".

Sallent. Nie chciał żyć, bo nie dawali mu żyć

Media donoszą, że gdy Ivan - bo takim imieniem się posługiwał - podjął decyzję o odebraniu sobie życia, jego siostra, od której miał bezwarunkowe wsparcie, stwierdziła, że nie da rady bez niego żyć. Dlatego wspólnie zdecydowali się na ten krok. On zginął, ona jest w stanie krytycznym. "Wiadomość, która łamie nam serca, 12-letni transpłciowy chłopiec popełnia samobójstwo w Sallent. Śmierć naznaczona nietolerancją, zastraszaniem i transfobią. Wysyłamy całe ciepło do środowiska Ivana i jesteśmy do dyspozycji w przypadku, gdy wymagana jest pomoc psychospołeczna i prawna" - pisze w mediach społecznościowych Observatori Contra l'Homofòbia.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

