Horror polskiej rodziny w USA. Krzysztof zabił żonę i dzieci, a potem siebie. Przedtem zadzwonił

"New Jersey News12" podaje, że w niedzielę (19 lutego) ok. godz. 9.30 lokalna policja dostała wezwanie do domu na Chatham Place w Linden (New Jersey). Zaalarmowali ich sąsiedzi. Na miejscu funkcjonariusze odnaleźli troje martwych członków rodziny: rodziców Justynę N. (41 l.), Krzysztofa N. (41 lat) i ich córkę, Natalię N. (13 l.). Ich syn Sebastian miał kilka ran postrzałowych, ale wciąż żył. 14-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala w Newark.

USA. Zabił i zadzwonił do kogoś z rodziny

Służby informują, że zabójcą był Krzysztof N. Zgodnie z ustaleniami śledczych, strzelał do swojej żony i dzieci, po czym zadzwonił do kogoś z rodziny, by poinformować o tym, co zrobił. Po wszystkim odebrał sobie życie. "Po prostu nie ma słów, aby opisać traumę, złamane serce i smutek, których wszyscy doświadczamy" – napisał w oświadczeniu burmistrz Linden, Derek Armstead.

Tragedia polskiej rodziny w New Jersey. "On był elektrykiem, ona fryzjerką"

Sąsiedzi są wstrząśnięci. Według nich nic nie wskazywało, że w domu tej rodziny może rozegrać się taki horror. Digna Alvarez, która była w tamtym momencie w domu ze szwagierką, mówi, że usłyszała krzyk dziecka, ale pomyślała, że ktoś bawił się z psem. "Nigdy nie było żadnych problemów, żadnych bójek - nic. Bardzo mili ludzie, kiedy tylko potrzebowałeś pomocy, pomagali nam" - cytuje ją ABC. "Byli bardzo miłą rodziną, dobrymi sąsiadami - on był elektrykiem, ona kosmetyczką" - mówił inny sąsiad, Roman Zygadro. Na razie nie ma sugestii na temat motywu, jaki mógł kierować mężczyzną.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy? Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212 Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108 Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123 pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

LINDEN UPDATE: Authorities identify victims and shooter in Linden murder-suicide that left four family members dead.https://t.co/FNjyfndvtR— News12NJ (@News12NJ) February 20, 2023

