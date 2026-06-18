13-latek zabił 9 osób. Rodzice sprawcy pójdą do więzienia!

Serbia: ojciec sprawcy szkolnej strzelaniny skazany na 14,5 roku więzienia

W Serbii zapadł wyrok w sprawie rodziców nastolatka, który w maju 2023 roku dokonał masakry w szkole podstawowej w Belgradzie. Ojciec chłopca został skazany na 14 i pół roku więzienia. Matka usłyszała wyrok trzech lat pozbawienia wolności. Wyroki są nieprawomocne. Do tragedii doszło w jednej z belgradzkich szkół. Zaledwie 13-letni wówczas chłopiec przyszedł na lekcje z pistoletem, który zabrał ojcu. Następnie otworzył ogień. Zginęło dziewięcioro uczniów oraz szkolny woźny. Ta zbrodnia wstrząsnęła Serbią i wywołała wielką debatę o bezpieczeństwie, dostępie do broni i odpowiedzialności dorosłych.

Zabójca w chwili ataku miał 13 lat, a serbskie prawo nie pozwalało pociągnąć go do odpowiedzialności

Sam sprawca nie mógł zostać skazany jak osoba dorosła. W chwili ataku miał 13 lat, a serbskie prawo nie pozwalało pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za ten czyn. Obecnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Przed sądem stanęli jego rodzice. Ojciec został uznany za winnego przemocy wobec osoby nieletniej oraz poważnego przestępstwa zagrażającego bezpieczeństwu publicznemu. Matkę skazano za przemoc i zaniedbanie dziecka. To nie pierwszy wyrok w tej sprawie. Rodzice chłopca zostali już skazani w 2024 roku przez sąd pierwszej instancji. Później jednak sąd apelacyjny uchylił tamto orzeczenie. Sprawa wróciła więc na salę sądową i zakończyła się nowym wyrokiem. Czwartkowe rozstrzygnięcie nie jest jeszcze ostateczne. Zarówno ojciec, jak i matka nastolatka mogą się od niego odwołać.

Strzelanina w szkole w Belgradzie była jedną z dwóch tragedii, które w krótkim czasie poruszyły Serbię. Niecałe 48 godzin później 21-letni mężczyzna zabił z broni automatycznej osiem osób w okolicach Belgradu. Po tych wydarzeniach w kraju wybuchły antyrządowe demonstracje. Ich uczestnicy domagali się między innymi dymisji części ministrów i większej odpowiedzialności władz za bezpieczeństwo obywateli. Sprawa do dziś budzi w Serbii silne emocje.

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Son fils de 13 ans avait abattu dix personnes dans une école de Belgrade, un père condamné à 14 ans de prison➡️ https://t.co/iGXn6cvl5W pic.twitter.com/6dS1oF8EVu— Le Parisien (@le_Parisien) June 18, 2026

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