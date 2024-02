15-latek zabił czworo dzieci w szkole! "Matce grozi 60 lat więzienia"

15-letni Ethan Crumbley urządził szkolną strzelaninę w Pontiac. Odsiaduje dożywocie, jego rodzice także mogą trafić do więzienia na długie lata. Będzie precedensowy wyrok?

"Nikt nie chce mnie słuchać, powystrzelam wszystkich w tej piep... szkole... Krew wszędzie" - takie wpisy zamieszczał w swoim pamiętniku, a nawet w szkolnych podręcznikach 15-letni Ethan Crumbley. Chłopak chodził do szkoły średniej Oxford High School w mieście Pontiac w amerykańskim stanie Michigan. Agresywny, pogubiony nastolatek zaczął marzyć o urządzeniu szkolnej masakry. W pamiętniku wielokrotnie wspominał, że rodzice go nie słuchają i nie rozumieją. 30 listopada 2021 roku doszło do tragedii. Nauczyciele w końcu zauważyli dziwne zachowania Ethana Crumbleya i niepokojące napisy oraz rysunki przedstawiajace broń i krwawiących ludzi w jego podręcznikach. Został wezwany do dyrektora szkoły. Niestety, nikt nie sprawdził, co 15-latek ma w plecaku. Tymczasem chłopak przyniósł do szkoły broń, którą 4 dni wcześniej kupili jego rodzice. Wyjął ją i otworzył ogień do rówieśników i nauczycieli. Zabił czworo nastolatków, ranił siedem osób, w tym nauczyciela.

Matka sprawcy może iść za kraty na 60 lat. Jennifer Crumbley została uznana winną czterech zarzutów nieumyślnego zabójstwa

Ponad 17-letni dziś Ethan Crumbley był sądzony jak dorosły i odsiaduje dożywocie, ale więzienia może spodziewać się także jego matka. To pierwszy przypadek w USA, gdy rodzice sprawcy szkolnej strzelaniny mogą iść za kraty na długie lata. Na ławie oskarżonych podczas procesu zasiadła Jennifer Crumbley i została uznana winną czterech zarzutów nieumyślnego zabójstwa - po jednym za każdą ofiarę jej syna: 17-letniego Justina Shillinga, 17-letnią Madisyn Baldwin, 14-letnią Hanę St Julian i 16-letniego Tate'a Myre. Prokuratorzy argumentowali, że Crumbley dopuściła się tak rażącego zaniedbania jako rodzic, że częściowo była winna temu, że jej syn Ethan zaczął mordować. Jak ustaliła ława przysięgłych, Crumbley zajmowała się imprezowaniem, jazdą konną i romansowaniem, a syna ignorowała. Wyrok w jej sprawie zostanie wydany 9 kwietnia, ojciec Ethana będzie sądzony osobno i też może pójść za kraty.

