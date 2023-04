16-latek chciał odebrać swoich braci. Został postrzelony w głowę przez 84-latka, bo zapukał w niewłaściwe drzwi!

Koszmarna historia z amerykańskiego stanu Kansas. 16-letni Ralph Yarl chciał odebrać swoich dwóch młodszych braci z domu ich przyjaciela, jednak jak się okazało, niefortunnie pomylił adresy. Po tym, jak zapukał do drzwi niewłaściwego domu, został dwukrotnie postrzelony przez jego lokatora. Faith Spoonmore, ciotka postrzelonego nastolatka, założyła zbiórkę w sieci, aby zgromadzić fundusze na opiekę medyczną nad siostrzeńcem. Napisała tam między innymi, że chłopak miał odebrać braci pod adresem "115th Terrace", ale udał się na "115th Street". Pod tym adresem mieszkał 84-letni Andrew Lester, który po otworzeniu drzwi strzelił do 16-latka.

Spoonmore stanowczo oświadczyła, że "to nie był błąd", a "przestępstwo z nienawiści". - Nie strzela się w głowę dziecka, ponieważ zadzwoniło do drzwi - zaznaczyła. Jak napisała wstrząsająco:

Mężczyzna w tym domu otworzył drzwi, spojrzał mojemu siostrzeńcowi w oczy i strzelił mu w głowę. Mój siostrzeniec upadł na ziemię, a mężczyzna ponownie strzelił w jego stronę. Ralph był w stanie wstać i pobiec do pobliskiego domu, szukając pomocy

NEW: The Clay County prosecutor has charged 84-year-old Andrew Lester in the shooting of Ralph Yarl, a 16-year-old Black boy in Kansas City who went to the wrong address to pick up his siblings last week.The prosecutor announced that Lester has been charged with first-degree… pic.twitter.com/M0bQdDaFiB— Jon Cooper (@joncoopertweets) April 17, 2023

Nastolatek trafił do szpitala. Na szczęście, choć jego obrażenia były poważne, lekarzom udało się uratować życie Ralpha, który miał już nawet opuścić placówkę medyczną. Sprawca został przewieziony do komendy policji w celu złożenia zeznań, po czym zwolniony z aresztu (w tym amerykańskim stanie osoba zatrzymana w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie przestępstwa musi zostać zwolniona lub postawiona w stan oskarżenia w ciągu 24 godzin). Decyzję tę mocno skrytykowali reprezentujący rodzinę chłopca adwokaci. - Nie można tak po prostu strzelać do ludzi bez uzasadnienia, gdy ktoś puka do twoich drzwi. Pukanie do twoich drzwi nie jest usprawiedliwieniem. Ten człowiek powinien zostać oskarżony - powiedział jeden z nich.

Swoje oburzenie i konieczność wymierzenia sprawiedliwości w tej sprawie wyraziło wiele amerykańskich gwiazd, w tym np. Justin Timberlake i Halle Berry:

His name is #RalphYarl and I’m sick and tired of this feeling…my heart completely broke when I learned this precious 16-year-old, who accidentally rang the door of the wrong address in an attempt to pick up his siblings, was shot in the head… (1/3) pic.twitter.com/4VaZo7EFVE— Halle Berry (@halleberry) April 17, 2023

GREAT NEWS: Ralph Yarl, who was shot TWICE (once in the head) for ringing the wrong doorbell, has been released from the hospital and should recover fully.GET WELL SOON, RALPH!🙏💙BONUS NEWS: Andrew Lester, the racist fucker who shot him, is being hit with 2 felony charges of… pic.twitter.com/xRDSaQeDbc— BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) April 17, 2023

