3-latek utknął w automacie z zabawkami! Ojciec był zachwycony

3-latek dostał się do środka automatu z pluszakami i nie mógł wyjść! Skończyło się interwencją policji w centrum handlowym

Fajna i śmieszna zabawa czy niebezpieczna sytuacja? Internauci są podzieleni, a policjanci z Queensland w Australii przekonują, że czegoś takiego jeszcze nie widzieli! Do nietypowej interwencji doszło w centrum handlowym w Capalaba w stanie Queensland na antypodach. Stała tam pewna popularna także w Polsce maszyna. Działa ona na takiej zasadzie, że wrzuca się do niej monetę, a potem przez jakiś czas próbuje złapać specjalnym chwytakiem wybraną maskotkę. Jeśli się uda, maskotka wylatuje przez otwór prosto do szczęśliwca, a jeśli nie, odchodzi się z niczym, a moneta zostaje zmarnowana. Najwyraźniej ten 3-latek nie miał do tego wszystkiego cierpliwości. Ethan stwierdził, że po prostu weźmie to, co mu się podoba. Skończyło się interwencją policji! Bo chłopiec zdołał dostać się pomiędzy pluszaki do środka automatu i nie mógł wyjść, a ojciec 3-latka, który miał opiekować się nim podczas zakupów, też nie miał pojęcia, jak to się stało i co robić, więc w desperacji wezwał patrol. Jak tłumaczy Timothy Hopper, na chwilę spuścił dziecko z oczu i rozmawiał z innymi swoimi dziećmi. "On w ułamku sekundy wpełzł do maszyny drzwi zamknęły się za nim" - powiedział telewizji ABC.

"Nie mogłem powstrzymać się od śmiechu. Ale potem dotarło do mnie, że nie wiem, jak mam go wydostać"

"Nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, myśląc: «Jak to się stało?» ponieważ nie był ranny, nie był smutny, więc łatwo było się pośmiać, kiedy dobrze się bawił. Ale potem dotarło do mnie, że nie wiem, jak mam go wydostać" - opowiada, dodając, że Ethan wcale nie był wystraszony i "bawił się najlepiej w swoim życiu". Policjanci też nie zdołali wyciągnąć 3-latka tą drogą, którą wskoczył do maszyny i trzeba było zbić szybę. Można się domyślać, że małe dziecko zmieściło się do otworu, przez który zabawki wylatują do zwycięzców i tą metodą weszło między pluszaki. "Prowadzimy rozmowy z dostawcą maszyn, aby sprawdzić, jakie środki można zastosować, aby uniknąć ponownego wystąpienia takiej sytuacji" – powiedział ABC rzecznik centrum handlowego.

Boy, 3, gets stuck in arcade claw machine game and has to be rescued by police - Daily Star https://t.co/n6lFwdaIo0— KylemcroreyOwner (@KylemcroreyO) February 1, 2024

