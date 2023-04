32-letni lekarz zmarł po szczepionce na COVID. Koroner potwierdza

i Autor: SHUTTERSTOCK

2 lata śledztwa

Lekarz zmarł po szczepionce na COVID 19! Miał tylko 32 lata. Przyjął preparat i doszło do zawału pnia mózgu

Stephen Wright, brytyjski lekarz psycholog, zmarł po przyjęciu szczepionki na COVID. 32-latek znajdował się w pierwszej grupie swoich rodaków, którzy zostali zaszczepieni, a on sam otrzymał preparat firmy AstraZeneca. Wkrótce później doszło u niego do zawału pnia mózgu, krwawienia do mózgu i zakrzepicy, co potwierdził po ponad 2-letnim śledztwie koroner.