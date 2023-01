4-latka z mamą zabite ptrzez pirata drogowego! Justyna i Lena są już w niebie

4-letnia Lenka zginęła razem z mamą. 27-latka i córka rozjechane przez pirata drogowego w Wielkiej Brytanii

Miały przed sobą całe życie i nikt nie spodziewał się, że skończą je w tak szybki i bezsensowny sposób. Do tragedii doszło w poniedziałkowy poranek 16 stycznia, kiedy Justyna H. (+27 l.), Polka mieszkająca w brytyjskim Leeds, odprowadzała 4-letnią córkę Lenę Cz. (+4 l.) do przedszkola. Nagle nadjechały z piskiem opon dwa szybkie samochody. Wyglądało na to, że kierowcy białego Audi TT RS i szarego BMW 135i postanowili się pościgać, nie zwracając uwagi na to, z jakim ryzykiem się to wiąże w takim ruchliwym miejscu. Niestety, kierowca białego samochodu stracił panowanie nad kierownicą, zjechał z drogi i uderzył prosto w Justynę i Lenkę. Polki nie miały szans i zginęły na miejscu. Następnie mężczyzna uderzył z impetem w ścianę salonu samochodowego. Kierowca trafił do szpitala z poważnymi, ale nie zagrażającymi życiu obrażeniami.

Trzy osoby zatrzymane w sprawie śmierci Polki i jej córki w Leeds. To dwaj mężczyźni i 65-latka

W sprawie tego tragicznego wypadku zatrzymano już trzy osoby, w tym 65-letnią kobietę oskarżoną o pomaganie sprawcy dramatu, została ona jednak zwolniona za kaucją. Tymczasem pozostałe osoby, 26-letni i 34-letni mężczyźni zostali aresztowani pod zarzutem spowodowania śmiertelnego wypadku.Policja z hrabstwa Yorkshire apeluje do wszystkich, którzy byli świadkami tragedii o zgłaszanie się, by ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.

A mother and daughter who died following a collision in Leeds yesterday morning have been named as Justyna Hulboj, 27, and Lena Czepczor, 4. Three people have now been arrested in connection with the collision on Scott Hall Road, Leeds. Full details at https://t.co/Y1KMMqRsEz pic.twitter.com/zjINl9pQzI— West Yorkshire Police (@WestYorksPolice) January 17, 2023

