i Autor: pixabay.com

5-miesięczna dziewczynka została skatowana! Tak mocno, że miała zawał serca!

Przerażająca historia z przedmieścia Gold Coast w Australii. Służby znalazły tam bestialsko skatowaną 5-miesięczną dziewczynkę. Sprawca jej cierpienia był tak okrutny, że doprowadził aż do zawału serca u swej ofiary! Na szczęście dziecko zdążyło trafić do szpitala, gdzie lekarze uratowali jej życie. Co przeraża, główną podejrzaną w sprawie jest matka dziewczynki!