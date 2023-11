54-letnia Jennifer Lopez obściskuje się z mężem w sklepie meblowym. Dzikie harce na sofie!

12 sypialni, 24 łazienki, garaż na 12 samochodów i pełnowymiarowe boisko do koszykówki - między innymi to wszystko można znaleźć w ociekającej luksusem nowej posiadłości Jennifer Lopez (54 l.) i jej męża Bena Afflecka (51 l.), której zakochani szukali dwa lata, a za którą zapłacili 60 mln dolarów, czyli ok. 240 mln złotych! Teraz do tego gniazdka miłości szukają nowych mebli. Piękna piosenkarka i aktorka oraz gwiazdor kina dali się przyłapać na ekskluzywnych zakupach.

Los Angeles. Mieli robić zakupy, całowali się

Jak donosi i pokazuje "Page Six", para wybrała się wspólnie do jednego z niezwykle drogich designerskich butików z wyposażeniem wnętrz w Los Angeles. Fotoreporterzy uchwycili moment, jak małżeństwo spaceruje po sklepie i ogląda kolejne meble, aż w końcu siada razem na sofie i oddaje się miłosnym igraszkom. Gwiazdy nie szczędzą sobie czułości - całują się, obejmują, wyglądają na bardzo szczęśliwych. Nie wiadomo, czy poszli tam tylko oglądać, czy jednak coś kupili do swojego nowego domu.

Ich miłość jest jak z filmu

20 lat temu byli w sobie bardzo zakochani, w pewnym momencie nawet zaręczeni, związek jednak nie przetrwał. Spotkali się ponownie po dwóch dekadach i wreszcie są szczęśliwi. Zarówno Jennifer, jak i Ben mają dzieci z poprzednich związków. Lopez ma dwoje dzieci. To 15-letnie bliźnięta Emme i Max ze związku z muzykiem, Markiem Anthonym. Z kolei Ben Affleck doczekał się trójki potomstwa: 18-letniej Violet Anne, 14-letniej Seraphiny Rose Elizabeth oraz 11-letniego Samuela Garnera. Cała trójka to owoce jego małżeństwa z aktorką Jennifer Garner.

