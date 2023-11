6-latek strzelał do nauczycielki na lekcji, wcześniej groził, że ją spali! Jest wyrok dla matki

6-latek zaplanował zabójstwo swojej nauczycielki z podstawówki. Wziął pistolet matki do klasy i strzelił do 25-latki. Ciężko ranna kobieta pozwała szkołę

Czy 6-latek może być śmiertelnym zagrożeniem? Jak się okazało w amerykańskim stanie Virginia, zdecydowanie tak. Do jednej z klas w Newport News chodził mocno zaburzony 6-letni uczeń. Rzucał po klasie meblami, groził innym dzieciom i nauczycielce. Abigail Zwerner (25 l.) kilkukrotnie prosiła o pomoc dyrekcję szkoły. Także wtedy, gdy 6-latek napisał na kartce, że zabije swoją nauczycielkę, bo jej nienawidzi. Chłopak pisał, że spali 25-latkę żywcem i będzie patrzył, jak powoli umiera. W styczniu tego roku wykradł pistolet swojej naćpanej matce i zaniósł go do szkoły. Podczas lekcji strzelił do Abigail Zwerner, poważnie ją raniąc w pierś i rękę. Kobieta zdążyła jeszcze powiedzieć innym uczniom, żeby szybko wyszli z klasy, a potem upadła. Przeżyła, ale spędziła dwa tygodnie w szpitalu i przeszła wiele operacji. Dziś szokującą sprawą zajmuje się sąd.

To powiedział policji 6-latek: "Moja mama miała tę broń. Ukradłem ją, bo musiałem zastrzelić nauczycielkę”

Po pierwsze, nauczycielka pozwała szkołę na 40 milionów dolarów, bo dyrekcja nie reagowała na liczne groźby zabójstwa, które wygłaszał 6-latek. Po drugie, właśnie miał miejsce finał sprawy karnej, jaką wytoczono matce 6-latka. Deji Taylor została skazana na 21 miesięcy więzienia za niedopilnowanie swojej broni i używanie narkotyków mimo jej posiadania, co jest obwarowane kolejnymi paragrafami. Co z 6-latkiem? Z akt sądowych wynika, że powiedział policji po strzelaninie, że stanął na komodzie, aby wyjąć broń swojej matki z torebki. „Moja mama miała tę broń. Ukradłem ją, bo musiałem zastrzelić nauczycielkę”. Brak informacji o tym, co teraz stanie się z małym bandytą. Czy trafi do jakiegoś ośrodka, a może kolejna szkoła będzie musiała ryzykować życiem dzieci i nauczycieli z jego powodu?

Sonda Czy w szkole czułaś/czułeś się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania

JUST IN: The mother of the 6-year old boy who shot his teacher in Virginia has been sentenced to prison.On January 6th, 2023, Abigail Zwerner was shot by one of her students who brought a gun to school.After the shooting, the boy reportedly bragged to a school employee: "I… pic.twitter.com/sylz3wPB2K— Collin Rugg (@CollinRugg) November 16, 2023

BREAKING: Mother of 6-year-old who shot his teacher sentenced to 21 months in prison. pic.twitter.com/ciuWUA74A3— End Wokeness (@EndWokeness) November 16, 2023

QUIZ z ortografii. Razem czy oddzielnie? Napisz poprawnie te słowa Pytanie 1 z 10 Która wersja słowa z "nie" jest poprawna? nie-Polak nie Polak niepolak Dalej