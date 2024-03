Do tego koszmarnego przestępstwa doszło w piątek w centrum handlowym w Igławie na południu Czech. Skrzywdzona dziewczynka była na zakupach ze swoim tatą. Jak dowiedziała się TV Nova, w pewnym momencie poszła do toalety. To wówczas znajomy rodziny wtargnął do jej kabiny i dopuścił się na niej gwałtu. Ojciec dziecka w tym czasie nieświadomy niczego czekał na córkę w innym miejscu budynku.

Policja natychmiast zatrzymała podejrzanego na miejscu. Niewykluczone, że w chwili popełnienia przestępstwa był pijany lub pod wpływem narkotyków. – W piątek wczesnym wieczorem w jednym z centrów handlowych w Jihlavie doszło do poważnego przestępstwa. Zatrzymaliśmy podejrzanego mężczyznę i przeprowadziliśmy w sprawie postępowanie karne. W sobotę śledczy oskarżył go o gwałt – powiedziała rzeczniczka policji Dana Čírtková. 50-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. W niedzielę sąd rejonowy zdecydował, że oskarżony, który był już wcześniej karany, będzie przebywał w areszcie. – To człowiek z przeszłością kryminalną, ale nie jest on obcokrajowcem – dodała Čírtková.

Matka 6-latki jest zdruzgotana tym, co się stało. - To straszne, co przydarzyło się mojemu dziecku – powiedziała zrozpaczona kobieta, cytowana przez czeskie media. Dziewczynką opiekują się psycholodzy i pracownicy socjalni.