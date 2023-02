6-letnia Lily już nigdy się nie uśmiechnie. Lekarze zszyli jej buzię po ataku psa

Pies zaatakował 6-latkę w Stanach Zjednoczonych! Przerażające obrażenia. Lekarze ujawniają konsekwencje pogryzienia Lily

To miała być wesoła wizyta u przyjaciółki. 6-letnia Lily z Maine w Stanach Zjednoczonych odwiedzała koleżankę w jej domu. Była tam również mama znajomej. Okazało się, że opiekuje się czyimś psem. Dziewczynki zostały same w pokoju i koleżanka Lily powiedziała, że pójdzie poszukać kart do gry. Kiedy wróciła, krzyknęła z przerażenia. Pośrodku pokoju stał pitbul, którym miała opiekować się jej matka. Trzymał w pysku małą Lily... Kobieta zdołała wyrwać dziecko psu i zawiozła je do szpitala. Stamtąd Lily przetransportowano śmigłowcem do Bostonu. Obrażenia dziewczynki wyglądały przerażająco. Pitbul zmasakrował twarz 6-latki. Jak podaje "The Sun Journal". chirurdzy z Boston Children’s Hospital przeprowadzili jedenastogodzinną operację. Dziewczynka potrzebowała założenia aż tysiąca szwów!

Pitbul rzucił się na dziecko. Tysiąc szwów i smutne słowa medyków

Atak miał miejsce 18 lutego, a Lily nadal leży w śpiączce farmakologicznej. Jest to konieczne, by nie drapała się po buzi i by rany zaczęły się goić. Na szczęście pies nie wydrapał dziecku oczu, ale obrażenia sięgają od górnej części policzków aż po gardło. Ponieważ mięśnie twarzy dziecka zostały w dużej mierze zniszczone, lekarze nie kryją, że w przyszłości Lily dosłownie nie będzie mogła się uśmiechnąć, bo jej mimika jest teraz znacznie ograniczona przez obrażenia. Tymczasem policja prowadzi śledztwo w sprawie dramatu, jaki rozegrał się w domu przyjaciółki Lily.

Girl, 6, needs 1,000 stitches, ‘won’t be able to smile again’ after vicious dog attack https://t.co/c1XikNoVmt pic.twitter.com/diOAnZSuil— New York Post (@nypost) February 26, 2023

