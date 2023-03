69-letnia Kim Basinger baluje wśród ciężarnych tańczących na rurach. Co się stało z jej twarzą?

Związek Kim Basinger i Aleca Baldwina był swego czasu na ustach wszystkich. Ona nieziemsko piękna i utalentowana, on przystojny i charyzmatyczny. Szybko zyskali miano jednej z najgorętszych par lat 90. Pobrali się w 1993 roku, a po dwóch latach na świat przyszła ich córka Ireland. Małżeństwo jednak nie przetrwało - zakończyło się z wielkim hukiem w atmosferze skandalu wynikającego z ostrej walki o prawa do opieki nad córką. Te czasy na szczęście już dawno minęły, Ireland ma dziś 27 lat i wkrótce sama zostanie mamą.

Baby shower jak wieczór w barze ze striptizem

Właśnie z tej okazji zorganizowała niedawno baby shower, na które zaprosiła między innymi swoją matkę i jej partnera, Mitcha Stone'a. Takiego baby shower jeszcze świat nie widział. Impreza została zorganizowana w klubie ze striptizem i utrzymana właśnie w takim klimacie. Przyszła mama miała na sobie skąpą bieliznę, a na rurach wyginały się tancerki z doklejonymi ciążowymi brzuchami. Lał się szampan, dymiły cygara i sypały się dolary. W tym wszystkim uwagę przykuwała przyszła babcia, Kim Basinger, która ostatnio rzadko pojawia się publicznie i która teraz była praktycznie nie do poznania.

Kim Basinger przegięła z operacjami plastycznymi?

69-letnia gwiazda wygląda obłędnie - wrażenie robi jej figura, która mimo upływu lat właściwie się nie zmienia. Zmieniła się za to - i to mocno - twarz aktorki. Internauci zwracają uwagę, że chyba trochę przesadziła z medycyną estetyczną. "Te kości policzkowe to przegięcie, nikt takich nie ma", "Twarz jej się zaraz rozsypie", "Za dużo botoksu, jakie to smutne" - piszą. Zgadzacie się?

Kim Basinger looks UNRECOGNIZABLE as she emerges from Ireland's baby shower https://t.co/IyGxj5v1qG— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 8, 2023

